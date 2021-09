Alerte météo : retour de la chaleur dans 7 wilayas

Après une semaine marquée par de fortes pluies orageuses et un climat nuageux, la chaleur sera de retour à partir de ce vendredi 24 septembre. En effet, les services météorologiques prévoient une vague de chaleur caniculaire qui va toucher ce vendredi plusieurs wilayas de l’intérieur et de l’est du pays.

Il s’agit de la wilaya de Tizi-Ouzou, Guelma, Jijel, Bejaia, Skikda, Annaba et El Tarf. La vague de chaleur devra frapper ces wilayas placées en vigilance jaune (niveau 1), en début de matinée jusqu’à 18 h 00 de la journée de ce vendredi. Pour ce qui est des températures attendues pour cette journée, elles peuvent dépasser les 40 degrés selon les prévisions de Météo Algérie.

L’automne s’annonce avec un climat instable

Rappelons qu’il y a seulement deux jours, pas moins de 20 wilayas du nord et de l’intérieur du pays ont connu une forte activité orageuse. Dans sa carte de vigilance, Météo Algérie a classé les wilayas suivantes : Chlef, Ain Defla, Tipaza, Alger, Blida, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Bouira et Médéa, en alerte de niveau « orange » et « jaune » pluies orageuses.

La quantité des pluies, accompagnées de chute de grêle ont atteint 40 mm, provoquant des dégâts notamment dans la capitale Alger et d’autres villes limitrophes. Outre les embouteillages et les routes fermées à la circulation, Alger ainsi que d’autres wilayas ont été noyés.

À Tipaza, un mur d’un centre de loisir s’est partiellement effondré à cause des inondations. L’autoroute reliant Alger à Zeralda a été fermée aux automobilistes à cause de la pluie. Des maisons ont été inondées à Medea et des écoliers ont été évacués à Tizi-Ouzou.