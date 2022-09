Alerte météo: retour de la canicule au nord à partir de ce 11 septembre

On peut dire que cet été 2022 aura été particulièrement chaud en Algérie. En effet depuis le début de la saison estivale les températures ont été très chaudes, les alertes canicules se sont succédées et des records de chaleur ont même été battus, surtout durant le mois d’aout qui vient de s’écouler.

Si beaucoup pensent que le mois de septembre serait moins chaud, et bien les températures ressenties prédisent tout le contraire, et une canicule a été annoncée pour les jours à venir.

Selon l’Office National de Météorologie (ONM) a prévu des températures caniculaires à partir de demain, le dimanche 11 septembre.

Le bulletin météorologique rapporte que les wilayas côtières connaîtront une vague de chaleur sans précédent. Où les températures oscilleront entre 40 et 45 degrés à l’ombre ces dimanche 11, lundi 12 et mardi 13 septembre. Quant à l’intérieur du pays, la température oscillera entre 45 degrés et 47 degrés. Il a été indiqué que cette chaleur est causée par les courants d’air chaud qui toucheront ces régions.

Alerte pluies orageuses sur 4 wilayas ce samedi 10 septembre

Pour ce samedi 10 septembre 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS), pluies orageuses valable de midi à 21 heures. Les wilayas concernées par ce BMS sont : Souk Ahras, Oum el Bouaghi, Khenchela et Tébessa. Les pluies pourraient atteindre localement les 20 millimètres.