Alerte météo : retour de la canicule à partir de ce mardi 9 aout

Les wilayas de l’ouest et du centre du pays connaîtront une vague de chaleur record et une augmentation notable des températures en raison de l’afflux d’une masse d’air chaud en provenance du sud. Où les températures oscilleront entre 40 et 44 degrés à l’ombre.

Selon l’Office National de Météorologie (ONM), le temps restera ensoleillé et chaud sur les villes côtières dimanche et lundi, avec de la pluie qui tombera parfois dans les wilayas de l’intérieur. Cependant, à partir de mardi, les wilayas côtières du centre et de l’ouest connaîtront une vague de chaleur et une hausse record et tangible des températures, qui oscilleront entre 40 à 44 degrés à l’ombre, jusqu’à vendredi.

Le temps du côté de l’est du pays sera également chaud, avec des températures allant de 35 à 40 degrés. Tandis que pour les wilayas du sud, l’ONM indique que du lundi au mercredi. Une masse d’air chaud frappera le sud-ouest, en touchant les wilayas suivantes In Salah, Reggane, Adrar et Timimoune. Où la température dépassera les 48 degrés Celsius.

Quant à l’état de la mer, elle restera calme et belle le long de la bande côtière, et la vitesse du vent ne dépassera pas 20 km/h. A partir de mardi, la mer sera d’agitée à un peu agitée.

Les conseils pour se protéger de la chaleur

Boire de l’eau plusieurs fois par jour ; Continuer à manger normalement ; Se mouiller le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains tièdes ; Éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée.