Alerte météo : pluies orageuses sur 4 autres wilayas

Après un automne sec et une pluviométrie avare, les changements climatiques s’installent. Le week-end passé, des pluies abondantes se sont abattu sur plusieurs wilayas notamment Alger et Relizane. Des inondations ont été enregistrées dans plusieurs quartiers à l’instar de Saoula ou trois victimes ont perdu la vie.

Durant cette semaine, plusieurs wilayas du pays notamment celle de l’Est ont aussi connu des perturbations climatiques. Les températures baissent de plus en plus et le Soleil se fait évincer par des nuages. D’ailleurs, l’Office National de la Météorologie publie régulièrement des alertes météo.

Les prévisions de ce 29 octobre

Pour ce vendredi 29 octobre, Météo Algérie prévoit des pluies orageuses dans certaines wilayas du pays. Cette fois-ci les pluies s’abattront sur le Sud algérien. La même source indique que Tamanrasset, Illizi, Adrar, Ain Salah seront concernées.

Dans son alerte, l’Office National de la Météorologie précise que les quantités de pluies attendues atteindront 15 ml localement. Le bulletin de l’ONM prendra effet à partir de l’après midi de ce vendredi et expirera à minuit.

Pour ce qui est des températures, elles oscilleront entre 21° et 24° sur les régions côtières. De 16° à 24° au niveau des Aures, des hauts plateaux et des régions de l’intérieur du pays. Enfin, de 18° à 38° sur les régions sahariennes.