Alerte Météo : pluies orageuses sur 32 wilayas ce vendredi 5 novembre

Après un été particulièrement chaud et un automne sec, l’hiver s’installe enfin en Algérie. Plusieurs wilayas du pays ont dernièrement connu des précipitations importantes ayant engendré des inondations notamment dans la capitale Alger.

Pour ce week-end, la pluie se poursuit dans les régions du nord, selon un bulletin émis l’Office Nationale de la météorologie. En effet, pas moins de 32 wilayas seront au rendez-vous ce vendredi 5 novembre 2021, avec de fortes précipitations dont la quantité attendue pourra dépasser les 40 ml.

Il s’agit, selon la même source des wilayas suivantes : Souk Ahras, Mila, Tizi-Ouzou, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Annaba, Skikda, Constantine, Khenchla, Biskra, El Tarf, et Bouira.

Outre l’Est algérien, des pluies orageuses s’abattront également sur certaines régions de l’Ouest, à savoir : Sidi Bel Abbès, Relizane, Tiaret, Chlef, Mostaganem, Ain Témouchent, Tlemcen, Ain Defla, Tissemsilt, Saida, Mascara, Oran. À cela s’ajoute, la capitale Alger, Blida, Tipaza, ainsi que Médéa.

Températures prévues

Il convient de préciser ainsi que le bulletin météorologique prendra effet à partir de 18h et s’étend jusqu’au dimanche matin, selon les services de l’ONM. Il s’agit apparemment d’un week-end pluvieux marqué par des averses, des orages et un froid modéré sur le nord algérien.

D’après Météo Algérie, le début de ce week-end s’annonce avec une baisse considérable des températures. En effet, Entre 16 et 19 degrés Celsius seront enregistrés dans les zones côtières, 11 et 19 degrés dans les villes intérieures et 17 et 38 degrés dans les régions du Sud.