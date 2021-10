Alerte météo : pluies orageuses sur 28 wilayas

L’Algérie a connu cette année, un automne sec et une pluviométrie avare. Malgré la baisse considérable de la température, les Algériens attendent avec impatience le retour de la pluie, qui fait tout le charme de la saison hivernale.

Au grand bonheur des amoureux de l’hiver et du froid, l’Office Nationale de Météorologie vient d’annoncer que la soirée de ce vendredi sera marqué par une pluie abondante, et ce, de 21h jusqu’a 3h du matin.

Dans un Bulletin météorologique spécial, l’ONM a mis en garde contre de forte pluies orageuses sur 28 wilayas du pays. Il s’agit en effet de : la capitale Alger, Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, Tipaza, Relizane, Bejaia, Laghouat, Tiaret, Tizi-Ouzou, Chlef, Mostaganem, Ain temouchent, Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, Jijel, Ain Defla, Médéa, Boumerdes, Saida, Naama, Bouira, Oran, Mascara, Annaba, Skikda, Blida, El Tarf.

Les températures annoncées

Météo Algérie a fait état durant la matinée de ce vendredi 22 octobre, d’un temps dégagé à partiellement voilé sur les régions du Nord, avec l’apparition de nuages bas au niveau des zones côtières. Le soir sera cependant caractérisé par un ciel gris, pouvant donner lieu à des pluies orageuses, et ce, dans les régions intérieures et ouest de l’Algérie.

La même source, annonce en outre, des précipitations locales dues au climat nuageux sur le Nord du Sahara. Les températures varient par ailleurs entre 24 et 28 degrés sur les régions côtières, entre 23 et 29 degrés sur les régions de l’intérieur et enfin entre 24 et 40 degrés dans le Sud algérien.