Alerte météo : pluies orageuses dans plusieurs wilayas ce samedi, voici les régions concernées

Les conditions météorologiques restent instables en Algérie ce week-end. L’Office national de la météorologie (ONM) a émis une alerte météo de niveau 1, de couleur jaune, annonçant des pluies et des épisodes orageux dans plusieurs wilayas pour ce samedi 14 novembre. Les précipitations concerneront notamment le Nord-Est, les Hauts Plateaux et plusieurs régions du Sud.

Une mise à jour publiée à 09h55 a maintenu l’alerte initiale en vigueur, tout en ajoutant de nouvelles wilayas aux régions concernées. Pour dimanche 15 novembre, les prévisions annoncent également des pluies accompagnées d’orages dans plusieurs secteurs de l’Ouest.

Pluies et orages ce samedi : plusieurs wilayas en alerte météo

Pour cette journée de samedi, les pluies sont annoncées dans les wilayas de Béjaïa, Tizi Ouzou, Sétif, Bouira, Batna, M’Sila, Djelfa, El Oued, Touggourt, Ghardaïa, El Meniaa, Timimoun, El Bayadh et Béchar.

La mise à jour de 09h55 a élargi cette liste à quatre autres wilayas : Ouargla, Bordj Bou Arréridj, Médéa et Laghouat. L’alerte initiale reste donc valable, avec une extension des régions concernées par les précipitations.

Les épisodes orageux toucheront, quant à eux, Béjaïa, Tizi Ouzou, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Batna, El Meghaier, M’Sila, Djelfa, Laghouat, El Oued, Touggourt, Ouargla, Ghardaïa, El Meniaa, Timimoun, El Bayadh et Béchar. La wilaya de Médéa complète cette liste lors de l’actualisation matinale.

Cette évolution appelle à la vigilance, notamment dans les régions où les précipitations pourront s’accompagner d’orages. Les habitants et les automobilistes doivent suivre les bulletins météorologiques et adapter leurs déplacements aux conditions sur le terrain.

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Météo de dimanche 15 novembre : orages persistants à l’Ouest

L’instabilité devrait se poursuivre dimanche dans plusieurs wilayas de l’Ouest et des Hauts Plateaux. Selon les prévisions de l’ONM, des pluies accompagnées d’orages sont à prévoir à Djelfa, Tiaret, Laghouat, El Bayadh, Naâma, Saïda et Sidi Bel Abbès.

Après les précipitations annoncées samedi dans plusieurs régions du Nord-Est et du Sud, cette nouvelle alerte concerne donc principalement l’Ouest du pays. Les habitants des wilayas concernées devront rester attentifs à l’évolution des conditions météorologiques au cours de la journée.

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Protection civile : le bilan des incendies enregistrés ces 24 heures

Sur un autre plan, la Direction générale de la Protection civile a annoncé l’extinction de l’ensemble des incendies recensés à travers plusieurs wilayas du pays.

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Dans son bilan communiqué vendredi à 20h00, l’institution fait état de 17 incendies enregistrés au cours des dernières 24 heures. Ces départs de feu ont concerné la végétation, les récoltes agricoles, les oasis et palmeraies ainsi que les bottes de foin.

La Protection civile précise que tous ces incendies ont été maîtrisés. Aucun feu ne restait donc signalé en cours au moment de la publication de ce bilan.

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