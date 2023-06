Alerte météo : pluies orageuses au nord et vague de chaleur au sud

Alerte météo pour de fortes pluies et une vague de chaleur qui toucheront de nombreuses wilayas. En effet, l’Office nationale de Météorologie (ONM) a publié un bulletin météo spécial (BMS) concernant les conditions météorologiques pour aujourd’hui, le lundi 12 juin 2023. Des pluies orageuses intenses sont prévues dans plusieurs wilayas, tandis qu’une vague de chaleur est attendue dans le sud du pays.

En effet, selon ce BMS de niveau 2, les wilayas touchées par les fortes pluies orageuses et des la gréle, avec des quantités allant de 20 à 40 mm, sont , Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Djelfa, M’sila, Bouira, Bordj Bou Arréridj et Sétif. Ce BMS est valable d’aujourd’hui midi à demain à 3 heures du matin.

Alors que les wilayas de Mila, Constantine, Skikda, Guelma, Souk Ahras, Oum El Boughi, Batna, Biskra, Khenchla et Tébessa, placées aussi sous vigilance de niveau 2, pour des pluies parfois orageuses qui affecteront ces dernières, de 18 heures à demain 6 heures du matin.

Vague de chaleur dans 4 wilayas du Sud de l’Algérie

En outre, le bulletin météorologique de l’ONM met également en garde contre une vague de chaleur intense dans les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Adrar et In Guezzam. Cette alerte est valable de 6 heures à 3 heures du matin le lendemain.

Il est conseillé aux citoyens de prendre les précautions nécessaires pour éviter les dangers liés aux intempéries et à la vague de chaleur. Il est important de réduire les déplacements au minimum, de rester à l’abri et de ne pas s’exposer aux risques.

Pour conclure, il est également recommandé de suivre les mises à jour de la météo et de respecter les consignes de sécurité émises par les autorités locales.