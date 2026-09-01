ALERTE MÉTÉO : Pluies orageuses attendues dans 38 wilayas ce mardi soir

Une Bulletin Météorologique Spécial (BMS) émis ce mardi par les services de Office National de la Météorologie (ONM) alerte sur le passage d’une perturbation pluvio-orageuse active.

Des précipitations localement denses, devant atteindre ou dépasser les 15 mm, sont attendues sur une large partie du territoire national. Selon cette première alerte, les cellules orageuses se développeront à partir de 15h00 pour se maintenir jusqu’à 23h00.

Les wilayas concernées par ce premier bulletin sont : Tlemcen, Sidi Bel Abbé, Saïda, Mascara, Relizane, Tiaret, Tissemsilt, Chlef, Aïn Defla, Naâma, Laghouat, El Bayadh, Djelfa, Ghardaïa, M’Sila, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Khenchela, Batna, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Guelma, Tébessa, Béchar, Bordj Badji Mokhtar, Adrar et Timimoun.

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Par ailleurs, un second BMS fait état de dégradations météorologiques similaires pour les régions du centre et du littoral est. Des pluies orageuses d’une intensité équivalente (égales ou supérieures à 15 mm) impacteront les wilayas d’Alger, Tipaza, Blida, Boumerdès et Jijel. Pour ces zones, l’alerte prendra effet à compter de 18h00 et restera en vigueur jusqu’à mercredi à 02h00 du matin.

Les usagers de la route et les habitants des zones à risque sont invités à faire preuve de prudence face aux risques de ruissellements soudains.

Feux de forêt : La majorité des foyers maîtrisés par les secours

Sur le front des incendies, la Direction générale de la Protection civile a présenté un bilan actualisé ce mardi à 13h00, faisant état d’une situation globalement maîtrisée à travers le pays. Sur un total de 10 foyers d’incendie enregistrés, 8 ont été totalement éteints.

Ces feux, qui ont touché des massifs forestiers, des récoltes agricoles, des palmeraies ainsi que des stocks de bottes de paille, ont fait l’objet d’interventions rapides ayant permis de circonscrire la majorité des départs de feu.

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À l’heure actuelle, les opérations d’extinction se poursuivent sur les deux derniers foyers restants : un feu de bottes de paille dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj et un incendie d’arbres fruitiers dans la wilaya d’Alger.

La Protection civile confirme qu’aucun sinistre majeur ou dangereux n’a été déploré, tandis que les équipes sur le terrain maintiennent un dispositif de vigilance rigoureux pour prévenir tout départ d’incendie intempestif.