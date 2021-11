Alerte Météo : pluie orageuse et vent violent sur plusieurs wilayas

Dans une alerte météo, l’office national de Météorologie a mis en garde ce samedi 13 novembre contre de fortes pluies orageuses dont la quantité attendue dépassera les 60 ml localement. Ces précipitations se poursuivront jusqu’à 21 h, sur 12 wilayas de l’ouest et du centre du pays.

Cet alerte Météo concerne en effet, Mostaganem, Chlef, Relizane, Tissemsilt, Ain Defla, Médéa, Blida, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bouira, Alger, Tipaza. Quant à la Météo Marine, la même source a mis en garde contre des rafales de vents violents dont la vitesse attendue dépassera les 50 km/h. Par conséquent, la mer sera agitée et la hauteur des vagues atteindra 2 mètres.

Cette vigilance marine concerne essentiellement les zones côtières de Skikda, Annaba, Jijel, Azzefoun, Alger, Bouharoun, El Kala, Dellys, Ténès. Les températures prévues oscilleront entre 18 et 28 degrés dans le sud. Tandis qu’il fera entre 10 et 17 degrés dans le nord.

Des intempéries inédites

Dans une déclaration à la presse, la chargée de communication au niveau des services métrologiques a indiqué que l’Algérie n’a pas connu de telles intempéries depuis des années, notamment dans les régions du Nord, du centre et de l’ouest du pays.

En effet, la capitale Alger est la plus touchée, vu que les plus grandes quantités de pluies ont été enregistré dans les communes de Bordj El Bahri (197 ml), Mahelma (189 ml), Bouzareah (172 ml) et Dar El Beida (113 ml).