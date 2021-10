Alerte Météo : pluie orageuse dans 9 wilayas ce samedi 9 octobre

Après un temps nuageux accompagné de vents violents et des précipitations au niveau de certaines régions, la pluie sera de retour à partir de ce samedi.

En effet, les prévisions météorologiques font état de fortes chances du retour de la pluie sur notamment les villes de l’Est dupays seront au rendez-vous ce samedi 9 octobre avec de fortes activités orageuses. Selon un bulletin météo spécial émis par l’Office national de météorologie, la quantité de pluie peut atteindre 25 ml

Il s’agit de : Tizi-Ouzou, Jijel, Skikda, El Tarf, Annaba, Mila, Guelma, Bejaia, Constantine. Les services météorologiques ont indiqué dans une alerte de niveau 1 (vigilance jaune) que les wilayas concernées seront affectés à partir l’après-midi jusqu’à 21 h 00 de la journée de ce samedi.

Prévisions d’hier, vendredi 8 octobre

Rappelons que la journée d’hier a été marqué par de vents violents dont les rafales ont atteint les 50 km/h, provoquant une agitation particulière de la mer.

Ce climat a été enregistré au niveau des régions côtières, intérieurs et de l’Est du pays. Citons par exemple Jijel, Skikda, Annaba et El Kala, Dellys (Boumerdès), Azeffoune (Tizi Ouzou), Béjaia, Bouharoun, Alger. 7 wilayas côtières en « vigilance jaune vents violents et vagues dangereuses »