Alerte Météo : pluie, neige et vent violent sur plusieurs wilayas

L’Algérie connait ces derniers jours une météo hivernale par excellence. Pluies orageuses et abondantes, des chutes de neige, vague de froid et vents violents. C’est le climat qui règne depuis presque une semaine sur l’ensemble des 58 wilayas.

Pour ce premier week-end du mois de décembre, le mauvais temps s’intensifiera. Trois alertes météorologiques ont été émises ce vendredi 3 décembre 2021, par L’ONM. Il s’agit tout d’abord d’une alerte de niveau 2 (vents violents), qui concerne les wilayas de Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, et ce, du Vendredi 03 Décembre 2021 de 10h00 à 21h00. La vitesse de ces vents est estimé de 60/70 km/h atteignant ou dépassant parfois 90 km/h en rafales.

Les chutes de pluie et de neige persistent ce vendredi 3 décembre

Par ailleurs, Météo Algérie a prévu des pluies parfois sous forme d’averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle, au niveau des wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Setif et Bordj Bou Arreridj.

À cela s’ajoute, Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes, Tizi ouzou, Bouira, Médéa et Ain Defla. La quantité des précipitations est estimé quant à elle entre 20 et 40 mm. Ce BMS est valable d’après la même source jusqu’à 21 h.

Enfin, la troisième alerte annonce de la neige et du verglas qui affecteront les reliefs de l’Ouest dépassant les 1000 mètres d’altitude et ceux du Centre et de l’Est dépassant les 0900 mètres d’altitude.

Il s’agit notamment de : Ain Defla, Médéa, Blida, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaïa, Jijel, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna, Khenchela et Tébessa. Selon l’Office National de Météorologie, l’épaisseur de la neige pourra atteindre les 15 cm, et ce, jusqu’à 15 h.