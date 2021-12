Alerte Météo : pluie, grêle et vent sur 18 wilayas à partir de jeudi

Le ciel n’a pas été avare en pluie ces derniers jours. Et ça ne risque pas de s’arrêter pour autant, prédit l’office national de météorologie. La canicule de l’été n’est plus qu’un lointain souvenir qui a vite laissé place à un hiver avant l’heure.

En effet, et selon un Bulletin Météo Spécial, l’ONM affirme qu’à partir de ce jeudi, les pluies seront de retour et en force à travers plusieurs wilayas du territoire national. Outre les pluies, l’Office National de Météorologie s’attend aussi à des chutes de grêle et à des vents forts.

ONM : alerte météo de niveau 2

Selon l’ONM, « des pluies parfois sous forme d’averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle avec rafales de vents sous orages », vont s’abattre sur 18 wilayas à travers le territoire national. Les quantités attendues à partir de jeudi prochain varient entre 20 et 40 mm et peuvent atteindre ou dépasser localement les 50 mm.

Les wilayas concernées par cette alerte orange sont, toujours d’après l’ONM, Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Blida, Médéa, Ain Defla, Tissemsilt, Tiaret, Relizane, Mascara et Sidi Bel Abbes.

La validité de ce bulletin météo ira du jeudi 02 décembre 2021 à 06 h 00 au vendredi 03 décembre 2021 à 06 h 00. Cette prédiction de l’ONM indique que les pluies vont se poursuivre après un été qui a été particulièrement chaud, sec et éprouvant pour l’ensemble des Algériens, causant, outre la crise de l’eau, des incendies meurtriers dans plusieurs régions du pays.