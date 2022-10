Alerte météo : pluie et grêle sur 14 wilayas ce 4 octobre

L’Office National de Météorologie (ONM) émet une nouvelle alerte pluies orageuses qui touchera 14 wilayas.

En effet ce mardi 4 octobre 2022, l’ONM émet un bulletin météo spécial (BMS) de niveau orange (2) pour des pluies orageuses accompagnées localement de chute de grêle qui toucheront 14 wialyas du pays. Ce BMS est valable selon la même source de 15h à demain, le mercredi 5 octobre à 3h du matin.

Les wilayas concernées par cette alerte météo sont : Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Ghardaia, M’sila, Tiaret, Batna, Sétif, Djelfa, El Bayadh, Khenchla, Médéa, Biskra, Bouira et Ouled Djelal.

Un autre bulletin cette fois-ci de niveau jaune pluies orageuses a été émis par l’ONM. Il concernera les wilayas de Tissemessilt, Touggourt, Mila, Tébessa, El Mghair et Ain Defla.

Quelles sont les prévisions coté ciel ?

Météo Algérie a annoncé dans son bulletin météorologique un ciel partiellement couvert avec quelques passages nuageux sur les régions de l’ouest.

En outre, on notera un ciel souvent voilé, parfois accompagné de pluies et orages sur les régions de l’Est et du centre du pays.

Concernant les régions sahariennes, la même source a indiqué aussi un ciel dégagé dans l’ensemble des régions.

Enfin, pour ce qui est des températures moyennes pour aujourd’hui, mardi 4 octobre 2022. Elles varient entre 21 et 30 °C sur les régions côtières, entre 18 et 35 °C sur les régions intérieures du pays et entre 22 et 42 °C sur les régions Sahariennes.