Alerte météo : nouvelle vague de chaleur dans 11 wilayas

Depuis l’arrivée de l’été 2021, l’Algérie connait un climat assez chaud. Certaines Wilayas souffrent d’une forte chaleur, d’autres sont traversées par des activités orageuses particulières.

Selon l’office nationale de la météorologie, un temps dégagé accompagné de quelques averses de pluies sera enregistré ce dimanche dans la plupart des régions du pays. En effet, la région du nord connaitra un temps frais et nuageux avec des températures oscillant entre 24 et 39 degrés Celsius. Quant à la région du sud, un temps dégagé sera enregistré dans la plupart des villes à l’exception de Tamanrasset et Ain Guezzam qui seront traversés par des activités orageuses. En ce qui concerne la température dans la région du Sud, elle atteindra 46 degrés Celsius.

Ainsi, l’office nationale de la météorologie avait mis en garde contre une forte vague de chaleur et des pluies orageuse dans la plupart des wilayas du pays durant ce samedi 31 juillet. Il s’agit En effet, de la wilaya d’El Oued, Touggourt, El Meghaier, Ouargla, Ain salah, Adrar, Tindouf, Beni Abbas qui ont connu une chaleur caniculaire. Cependant, des pluies orageuses ont traversé la wilaya de Tamanrasset et Ain Guezzam ainsi que Bordj Badji Mokhtar.

Jeudi et vendredi : l’Algérie confrontée à la canicule

L’office nationale de la météorologie avait révélé pour le vendredi 30 juillet, une vague de chaleur élevé avec des températures qui approvisionnent les 50 degrés Celsius dans certaines régions. Malgré cette vague de chaleur, les régions du nord ont eu le droit à un ciel, plus ou moins, voilé. Les régions côtières ont connu un temps voilé en début de matinée accompagné de foyers orageux isolés. Dans les régions intérieures du centre et de l’est du pays, le temps a été principalement chaud avec des températures atteignant 38° et 44°.

Les services de l’ONM avaient annoncé pour le jeudi 29 juillet une atmosphère assez dégagée avec quelques nuages et des températures assez élevées sur l’ensemble des régions du pays. Selon les informations rapportées par nos confrères d’Echorouk, la région du Nord du pays a connu un temps clair à partiellement nuageux en début d’après-midi. En ce qui concerne les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès, le temps était plutôt agité. Sans oublier de mentionner l’apparition de quelques cellules orageuses dans les wilayas côtières durant la nuit

Par ailleurs, la météo avait annoncé pour les régions du Sud une atmosphère principalement couverte. Cela, concerne l’extrême sud vers le Hoggar et le Tassili. Ainsi que, le sud du Sahara central. Durant la soirée, quelques orages sont apparus des averses de pluie.