Alerte météo niveau 2 en Algérie : nouveaux BMS, fortes pluies attendues dans plusieurs wilayas

La situation météorologique se dégrade à nouveau en Algérie. Ce jeudi 8 octobre 2026, l’Office national de la météorologie (ONM) a émis plusieurs Bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de niveau 2, annonçant des pluies importantes dans différentes régions du pays.

Les précipitations concerneront notamment l’Est, le Nord-Ouest et plusieurs régions du Sud-Ouest. Dans certaines wilayas côtières de l’Est, les cumuls pourraient atteindre ou dépasser localement 50 mm. La perturbation se poursuivra également vendredi 9 octobre dans plusieurs régions.

Vigilance « orange » en Algérie : trois BMS de niveau 2 en vigueur jusqu’à vendredi

Le premier BMS concerne Béchar, Béni Abbès et l’est de Tindouf, où des cumuls compris entre 20 et 40 mm sont attendus. Cette alerte est valable du jeudi 8 octobre à 18h00 au vendredi 9 octobre à 18h00.

Un deuxième bulletin concerne plusieurs wilayas de l’Est et du Nord-Est : Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa.

Les quantités de pluie oscilleront entre 20 et 40 mm, avec des cumuls pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm sur les wilayas côtières. Ce BMS entre en vigueur jeudi à 21h00 et reste valable jusqu’à vendredi à 21h00.

Enfin, un troisième BMS de niveau 2 concerne Naâma, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Tissemsilt, Médéa et Djelfa, avec des quantités comprises entre 20 et 40 mm. Cette alerte est valable ce jeudi de 12h00 à 23h00.

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Fortes pluies en Algérie : plusieurs autres wilayas placées en vigilance de niveau 1

En parallèle de ces BMS, d’autres régions font face à une vigilance de niveau 1. Pour ce jeudi, des pluies sont à prévoir à El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Souk Ahras, Guelma, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Blida, Aïn Defla, El Bayadh, Béchar, Béni Abbès et Tindouf.

Une activité orageuse est également attendue dans un périmètre plus large, comprenant notamment Constantine, Mila, Médéa, Tissemsilt, M’Sila, Djelfa, Tiaret, Laghouat, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Naâma, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et Ouargla, en plus de plusieurs wilayas déjà citées.

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Alerte météo : les intempéries se poursuivront vendredi

La perturbation ne devrait pas s’arrêter aujourd’hui. Pour le vendredi 9 octobre, les services de Météo Algérie annoncent encore des pluies dans plusieurs régions, notamment El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Naâma, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Adrar et Bordj Badji Mokhtar. Des orages affecteront également vendredi plusieurs de ces wilayas, auxquelles s’ajoutent M’Sila et Djelfa.

Les autorités locales invitent les citoyens à la prudence durant cet épisode pluvieux, notamment dans les zones montagneuses et les secteurs sujets aux crues soudaines. La prudence reste de mise sur les axes routiers concernés par ces intempéries.

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