Alerte météo : les orages persistent dans plusieurs wilayas

Les services météorologiques ont averti, dans le bulletin météorologique de ce vendredi 27 août, de l’arrivée imminente d’orages dans 12 wilayas.

Les pluies débuteront à partir de midi jusqu’à 21 h 00 dans la nuit. Les wilayas concernées sont : Sidi Bel Abbès, Laghouat, Tiaret, Tebessa, Djelfa, Tlemcen, Khenchela, El-Bayadh, Saida, Naâma, Adrar et Bordj Badji Mokhtar.

Conditions stables dans certaines zones et pluvieuses dans d’autres

Les prévisions météorologiques pour ce vendredi ont également montré des conditions stables dans certaines régions et des conditions nuageuses accompagnées de pluie dans d’autres.

En effet, d’après les météorologues, les régions du centre et de l’ouest connaîtront une atmosphère de claire à partiellement nuageuse sur les régions côtières, à l’exception des régions ouest et centre.

On s’attend également à ce qu’une atmosphère semi-orageuse soit enregistrée sur l’intérieur et les hauts plateaux, avec la possible formation de cellules orageuses à partir de midi, conduisant à des averses de pluie.

En ce qui concerne les régions orientales, le temps sera généralement clair sur les régions côtières, l’intérieur et les hauts plateaux du relief Auressien. De plus, les services météorologiques s’attendent à une atmosphère allant de claire à peu nuageuse, avec de l’orage se formant à partir de midi qui est susceptible d’entraîner des pluies locales.

Quant aux températures, elles oscilleront entre 29 à 33 degrés dans les zones côtières, entre 31 et 39 degrés à l’intérieur du pays, et entre 36 et 46 degrés dans les régions du sud.