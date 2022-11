Alerte météo : le week-end s’annonce pluvieux au nord du pays

Aujourd’hui, le jeudi 24 novembre, Météo Algérie annonce un week-end pluvieux sur plusieurs wilayas du nord du pays.

En effet, l’Office national de météorologie (ONM) annonce qu’à partir de demain, le vendredi 25 novembre, certaines wilayas du nord verront arriver des perturbations atmosphériques, avec de fortes pluies et des températures qui vont de nouveau baisser, dans la plupart des régions du nord, en particulier les régions du centre et de l’est du pays.

Comme indiqué par Météo Algérie, ces perturbations météorologiques affecteront la plupart des régions du centre et de l’est, à partir de vendredi soir. A savoir Blida, Médéa, Bouira, Béjaïa, Jijel, Skikda, Sétif, Batna, Constantine, Skikda, Annaba, Souk Ahras, El Tarf. Les quantités de pluie dépasseront les 50 mm localement, en particulier sur les côtes. Ce temps pluvieux se poursuivra jusqu’à dimanche prochain.

Pour ce qui est des températures, selon la même source la plupart des régions du nord connaîtront une baisse importante des températures. Elles ne dépasseront pas 12 degrés dans les régions intérieures, 15 à 20 degrés dans pour les régions côtières.

Les vents et les hautes vagues seront au rendez-vous durant ce week-end

D’autre part, on a également émis une alerte maritime pour toutes les côtes. Où la vitesse du vent atteindra 50 km/h, et les vagues atteindront 3 mètres, jusqu’à six heures du soir aujourd’hui.

Pour conclure, les températures moyennes attendues ce vendredi 25 novembre entameront une nouvelle baisse surtout dans les régions nord du pays. Elles oscilleront donc entre 19 et 24 °C sur les régions côtières, entre 14 et 25 °C sur les régions intérieures du pays et entre 21 et 31 °C sur les régions Sahariennes.