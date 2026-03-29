ALERTE MÉTÉO : Le ministère de l’Intérieur adresse une dépêche urgente aux walis

Face aux prévisions météorologiques alarmantes, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a adressé, ce samedi, une dépêche urgente à plusieurs walis. Cette directive fait suite à un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) annonçant d’importantes chutes de neige sur les reliefs du pays.

Jusqu’à 25 cm de neige attendus : Voici les régions concernées par l’épisode de ce dimanche

Selon le document officiel, l’alerte concerne les sommets dépassant les 900 à 1000 mètres d’altitude. Les prévisions font état d’une épaisseur de neige comprise entre 15 et 25 cm du dimanche 29 mars à 09h00 au lundi 30 mars à 01h00. Les wilayas concernées par ce premier front sont :

Tipaza,

Aïn Defla,

Tissemsilt,

Blida,

Médéa,

Boumerdès,

Béjaïa,

Bouira

et Tizi Ouzou.

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Un second front touchera les régions des Hauts-Plateaux (M’sila, Djelfa, Tiaret, Saïda, Laghouat et El Bayadh) avec des épaisseurs de 10 à 20 cm, dès dimanche midi. Enfin, les reliefs de l’Est (Sétif, Constantine, Batna, Khenchela, Tébessa et Oum El Bouaghi) attendent des chutes de neige de 5 à 15 cm sur les hauteurs dépassant 1100 mètres.

Face au froid, l’État en état d’alerte : les walis mobilisés pour sécuriser les routes

Face à l’imminence de ces intempéries, le ministère a instruit les walis de :

Installer immédiatement des cellules de vigilance et de suivi au niveau local.

Assurer une permanence continue pour coordonner les secours.

Garantir une intervention rapide en cas d’urgence, notamment pour le déneigement des axes routiers.

Une coordination étroite entre les différents services de sécurité, de la protection civile et des travaux publics est également exigée pour parer à toute éventualité et assurer la sécurité des citoyens.

Risques d’inondations : Alger et le Centre sous haute surveillance

Parallèlement aux chutes de neige, les services météorologiques redoutent d’importantes inondations localisées dues à des précipitations orageuses particulièrement intenses. Dès ce dimanche matin et jusqu’à lundi 03h00, des pluies torrentielles s’abattront sur une large bande centrale incluant Alger, Tipaza, Boumerdès, Tizi Ouzou, Aïn Defla, Blida, Médéa et Bouira.

Avec des cumuls oscillant entre 20 et 40 mm, et pouvant atteindre localement les 50 mm, les autorités craignent des montées d’eaux rapides.

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Face à ces conditions critiques, il est vivement recommandé de limiter les déplacements non essentiels sur les axes montagneux et de rester attentifs aux consignes de sécurité diffusées par la Protection Civile.

Les usagers de la route sont invités à redoubler de prudence face aux risques de verglas et de chaussées glissantes, tandis que les habitants des zones proches des oueds doivent surveiller toute montée subite des eaux. Un suivi rigoureux de l’évolution des bulletins météo reste indispensable durant toute la durée de cette perturbation.