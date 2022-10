Alerte météo: la vague de chaleur persistera jusqu’à la fin de semaine

Si la saison d’été est bel et bien finie, et que l’automne s’est officiellement installé depuis plus d’un mois déjà. Le beau temps et la chaleur ont fait leur retour depuis environ une semaine, et semble persister surtout au nord du pays, et si on avait annoncé une baisse des températures, cela ne sera pas le cas, car la vague de chaleur va encore durer jusqu’à la fin de la semaine en cours, selon les prévisions annoncées par Algérie Météo.

En effet, il a été indiqué que la masse d’air chaud se maintiendra sur la plupart des régions du nord du pays, jusqu’à la fin de la semaine, avec des températures très élevées comprises entre 35 et 36 degrés ont été enregistrées. Dans chacun de Annaba, Jijel, Skikda, la capitale, Blida, Oran, Mostaganem.

Les prévisions annoncent une baisse des températures dans les régions intérieures du pays. Alors que les températures vont varier entre 36 et 38 degrés à Ain Defla, Djelfa, Tiaret, Mostaganem, Ain Temouchent, Mascara et Tlemcen.

A quand une baisse des températures au nord du pays ?

Les régions du nord du pays connaîtront un changement de la situation météorologique au début du mois de novembre prochain. En raison de la basse pression atmosphérique provenant de l’ouest de la mer Méditerranée. Après une vague de chaleur qui aura duré plus de deux semaines.

Houaria Benrekta, la responsable du centre de prévision de l’Office national de la météorologie (ONM), a indiqué que la situation de fortes chaleurs dans les wilayas du nord du pays ces jours-ci est un prolongement de l’été. Cela est dû à la haute pression atmosphérique, qui s’est concentrée sur le bassin méditerranéen. Notant que les régions du nord de l’Algérie, étaient sous l’influence d’une masse d’air chaud, ce qui a entraîné une augmentation des températures.