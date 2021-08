Alerte météo : la vague de chaleur persiste sur le nord du pays

Depuis le lundi de la semaine dernière, plusieurs wilayas du nord du pays connaissent des températures caniculaires. Une situation qui devra encore durer pour cette journée du dimanche 15 août 2021.

Selon un bulletin météorologique spécial rendu public, en fin de journée d’hier samedi et actualisé ce dimanche par l’Office national de météorologie, des températures caniculaires atteignant ou dépassant 44, avec des pics de 46 à 47 degrés, toucheront plusieurs wilayas du Nord du pays.

Les wilayas concernées par ce BMS dont la validité est en cours jusqu’à dimanche à 21 h 00 au moins, sont : Sidi Bel-Abbès, Mascara, Relizane, Chlef, Ain-Defla, Tizi-Ouzou, Bouira, Tlemcen, M’Sila et l’Ouest de Batna, précise la même source.

Par ailleurs, des températures atteignant ou dépassant 40 degrés toucheront les wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, ajoute la même source, soulignant que ce BMS est valide jusqu’à dimanche à 21 h 00 au moins.

Canicule : les consignes de la protection civile

Suite à la vague de chaleur qui touche plusieurs wilayas du pays, parallèlement avec le déclenchent de feux de forêt dans plusieurs localités, des consignes de prévention ont été émises, hier samedi 14 août 2021, par la Direction générale de la Protection civile.

Dans son communiqué, la Protection civile appelle à la vigilance et invite les citoyens à « fermer les volets et les rideaux et les façades de leurs habitations exposées au soleil, à maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure et ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit ».

Selon la même source, les citoyens doivent veiller aussi à « provoquer des courants d’air dans tout le bâtiment dès que la température extérieure est plus basse que la température intérieure et baisser ou éteindre les lumières électriques ».

La Protection civile appelle, en outre, à « ne pas s’exposer au soleil, en particulier les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que les enfants, et à éviter les déplacements pendant cette période, sauf en cas de nécessité ».

Elle recommande aussi de « ne jamais laisser les enfants seuls à l’intérieur d’un véhicule » et invite « les conducteurs non équipés de l’air conditionné dans leurs véhicules à éviter d’effectuer de longs trajets ».