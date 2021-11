Alerte Météo : jusqu’à 60 mm de pluies sur 13 wilayas

Le nord du pays, depuis la fin du mois d’octobre a été bien servi en activité pluviométrique. Cette situation va se poursuivre, indique l’Office National de la Météorologie, qui, dans un Bulletin Météo Spécial (BMS), a indiqué que plusieurs wilayas vont être sous un niveau de vigilance de niveau 2 (Alerte Orange).

En effet, aujourd’hui, le 17 novembre 2021, l’Office National de la Météorologie (ONM), a affirmé dans une alerte météo de niveau 2, que les précipitations vont se poursuivre dans plusieurs wilayas du territoire national, et ce, jusqu’à demain jeudi à 6 h 00.

Le Bulletin de L’ONM explique que les quantités de pluies attendues pour aujourd’hui et demain vont varier « entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm sur les wilayas côtières avec des pluies parfois sous forme d’averses orageuses ».

Les wilayas concernées par ce BMS sont, toujours d’après l’Office National de la Météorologie, Ain Defla, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Bejaia, Jijel, Bordj Bou Arreridj, Setif, Mila et Constantine.

Alerte jaune sur 3 wilayas

Outre l’Alerte Orange qui touche 13 wilayas, l’ONM a également annoncé que trois wilayas de l’est du pays sont concernées par une vigilance de niveau 2. Il s’agit, toujours d’après la même source, de Taref, Annaba et de Skikda.

Concernant les températures prévues pour cette journée de mercredi, l’Office National de la Météorologie indique que le thermomètre va osciller entre 11 et 17 degrés au nord du pays, entre 9 et 16 degrés dans les wilayas de l’interieur, et enfin, entre 16 et 32 degrés dans les régions sahariennes.