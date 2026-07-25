ALERTE MÉTÉO : Jusqu’à 15 mm de pluies orageuses attendus ce soir dans 24 wilayas

Alors que l’Algérie émerge à peine d’une éprouvante vague de chaleur marquée par des dizaines d’incendies forestiers à travers le territoire, une bouffée d’oxygène bienvenue s’annonce.

L’Office national de météorologie (ONM) a émis ce samedi un Bulletin météorologique spécial (BMS) prévoyant des pluies orageuses salvatrices pouvant atteindre ou dépasser 15 mm dans plus de vingt wilayas.

Une précipitation ardemment espérée qui vient sceller la maîtrise quasi totale des foyers d’incendie par les secours.

Alerte Météo : 24 wilayas sous des averses orageuses ce samedi soir

Selon le bulletin d’alerte émis par l’ONM et relayé par la Protection civile, la validité de cette perturbation est fixée ce samedi 25 juillet de 15h00 à 23h00. Les prévisions font état d’averses orageuses d’une intensité cumulée atteignant ou dépassant localement les 15 mm.

Ce retour de la pluie concerne un vaste ruban géographique s’étendant des Hauts Plateaux jusqu’au littoral oriental :

Djelfa, M’sila, Médéa, Blida, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Biskra, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi, Tébessa et Ouled Djellal.

Ces précipitations rafraîchissantes devraient contribuer à faire baisser significativement les températures étouffantes des derniers jours et humidifier les couverts végétaux asséchés, réduisant ainsi drastiquement les risques de nouveaux départs de feu.

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Sur le front des incendies : Plus de 97% des feux maîtrisés

Cette annonce météorologique intervient au moment même où les services de la Protection civile officialisent le contrôle de la quasi-totalité des grands feux de forêt.

Les opérations d’extinction entrent désormais dans leur phase finale, apportant une lueur d’espoir pour la fin définitive de cette crise qui aura malheureusement coûté la vie à six personnes et causé d’importants dégâts matériels.

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Selon les détails communiqués par le chargé de la communication à la Direction générale de la Protection civile, la mobilisation exemplaire des unités d’intervention — soutenues par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), les agents de la Direction générale des forêts ainsi que par une forte solidarité citoyenne — a permis d’éteindre 1 838 incendies sur les 1 850 recensés depuis le déclenchement de la vague le 8 juillet dernier (soit un taux de maîtrise dépassant 97 %).

Aujourd’hui, l’activité incendiaire est en nette régression avec seulement 31 feux enregistrés à travers le pays, loin des moyennes quotidiennes de 70 à 80 départs observées au plus fort de la crise.