Alerte météo en Algérie : quel temps prévoir en ce début de semaine ?

Le Grand Sud algérien repasse sous surveillance. Ce dimanche 25 octobre 2026, l’Office national de la météorologie place trois wilayas sahariennes en vigilance jaune de niveau 1. Illizi, Djanet et Tamanrasset doivent composer avec des averses susceptibles de tourner à l’orage, tandis que des rafales viennent compliquer la donne sur deux d’entre elles. Le dispositif reste actif lundi.

Alerte météo en Algérie : Illizi, Djanet et Tamanrasset sous vigilance jaune

Trois wilayas sont visées ce dimanche par le bulletin de vigilance. Des pluies pouvant s’accompagner d’orages touchent Illizi, Djanet et Tamanrasset. Sur les deux dernières, les services météorologiques ajoutent un risque de vents soutenus. Aucune autre région du pays ne figure dans cette alerte de niveau 1.

Le choix de ces territoires n’a rien d’un hasard. Les reliefs du Hoggar et du Tassili n’Ajjer favorisent la formation de cellules orageuses isolées mais intenses, capables de déverser en quelques minutes l’équivalent de plusieurs semaines de précipitations.

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Météo Algérie : la vigilance se prolonge lundi 26 octobre

La situation ne se dénoue pas du jour au lendemain. Pour lundi 26 octobre, l’alerte météo reste maintenue sur le même trio de wilayas, Illizi, Djanet et Tamanrasset, toujours pour un risque de pluies et d’orages. En revanche, le volet lié aux vents n’est plus reconduit.

Cette continuité sur deux journées consécutives traduit la présence d’une masse d’air instable stationnaire au-dessus de l’Extrême-Sud. Les ciels y alternent éclaircies franches et développements nuageux rapides en cours d’après-midi, période où le risque orageux culmine habituellement.

Le reste du territoire échappe pour l’instant à toute mise en garde. Rien à voir, donc, avec les dégradations généralisées observées ce mois-ci.

Un automne particulièrement arrosé sur le Sahara algérien

Depuis plusieurs semaines, les wilayas sahariennes reviennent avec insistance dans les bulletins de l’ONM. Début octobre, vingt-huit wilayas avaient été placées simultanément en alerte aux pluies orageuses, un épisode qui englobait aussi bien le littoral que les confins du Hoggar.

Le lendemain, la perturbation s’était redéployée vers l’Est et les Hauts-Plateaux, touchant encore dix-neuf wilayas réparties du Centre au Grand Sud. Tamanrasset et In Salah faisaient déjà partie du lot, signe d’une récurrence marquée sur ces territoires.

Cette fréquence s’explique par la remontée d’air humide depuis le Sahel, phénomène classique en cette période. Elle reste néanmoins surveillée de près par les autorités locales, les crues soudaines constituant le principal facteur de risque dans ces régions.

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Vigilance jaune : ce que signifie réellement le niveau 1

Un code jaune n’annonce pas une catastrophe, mais il demande de l’attention. Ce niveau correspond à des phénomènes météorologiques habituels pour la saison, pouvant toutefois devenir dangereux dans certaines circonstances, en particulier pour les automobilistes et les personnes circulant en zone découverte.

Dans le désert, le danger principal porte un nom : le ruissellement. Un sol sec et minéral absorbe très mal l’eau. Quelques millimètres suffisent à transformer un oued à sec en torrent, et les traversées de chaussée deviennent alors franchement périlleuses. Les vents, eux, réduisent la visibilité en soulevant le sable.

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