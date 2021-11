Alerte météo : fortes pluies sur 17 wilayas du nord du pays

Les fortes précipitations, parfois sous forme d’orages, continueront à affecter plusieurs wilayas du nord du pays durant la journée de ce mardi 9 novembre, indique un bulletin météo social émis par Météo Algérie.

Selon la carte de vigilance publiée sur le site de l’Office de météorologie, près d’une vingtaine de wilayas sont placées en vigilance orage pluie. La validité du BMS devra s’étaler au mois, jusqu’à l’aube de demain mercredi.

Les wilayas concernées par le bulletin sont Skikda, Jijel, Bejaia, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Relizane, Tissemssilt, Ain Defla, Médéa, Blida, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila.

La quantité de pluie estimée durant la validité de ce BMS devrait varier entre 40 et 60 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 80 mm sur les wilayas côtières.

Par ailleurs, la wilaya d’Illizi est également placée en vigilance « orange » à partir de lundi à 18 heures jusqu’à mardi à 18 heures. La quantité de pluie estimée durant la validité de ce BMS devrait varier entre 20 et 40 mm.

Les prévisions et températures de ce mardi

Sur les autres régions du sud du pays, l’ONM a fait état d’un temps voilé à nuageux sur le Sahara oriental avec quelques averses de pluies orageuses s’atténuant en fin de journée. Le temps sera passagèrement nuageux sur le nord du Sahara et les oasis.

Pour ce qui est des températures maximales attendues pour ce mardi, Météo Algérie prévoit entre 15 et 21 degrés sur les régions côtières, entre 9 et 19 degrés sur les régions intérieures et entre 16 et 36 degrés sur les régions sahariennes.