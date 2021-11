Alerte Météo : fortes pluies sur 13 wilayas ce vendredi 26 novembre

L’automne est sur le point de nous quitter, le froid s’installe et les intempéries sont de retour. Dans une alerte météo, l’office nationale de la météorologie a mis en garde ce vendredi 26 novembre contre de fortes précipitations, attendues au niveau des régions de l’Ouest et du Sud.

Il s’agit en effet d’Oran, Naama, Biskra, Ouled Djellal, Djelfa, El Bayadh, Ain Temouchent. À cela s’ajoute, Mostaganem, Chlef, Batna, M’sila, Laghouat et Tiaret. Selon l’ONM, ces wilayas connaitront envions 40 mm de pluies, et ce, à partir de l’après-midi de ce vendredi 26 novembre jusqu’au 9 h du soir.

Des chutes de neige attendue à partir de ce week-end

Il y a quelques jours, météo Algérie avait annoncé le début des chutes de neige. « Des chutes de neige sont attendues sur les hauteurs de l’ouest du pays ce soir, avant de s’étendre dans la nuit aux sommets du centre du pays, des hauts plateaux et des Aurès”, a indiqué l’Office National de Météorologie sur sa page Facebook.

En effet, les intempéries et fluctuations climatiques sont de retour après un petit moment d’accalmie qui a régné sur l’ensemble des régions algériennes. D’après la même source, les hauteurs dépassant les 900 mètres seront au rendez-vous avec des chutes de neige dont l’épaisseur variera entre 10 et 15 centimètres.

Il s’agit surtout des hauteurs d’El-Bayadh, Tiaret et Naâma. Par conséquent, le froid s’installera et les températures baisseront considérablement. Ainsi, des vents violents dépassant les 50 km/h seront attendus dans les zones côtières, notamment Annaba, Skikda, Jijel, Arzew et Bouharon. La mer, quant à elle sera très agitée avec des vagues dont la hauteur dépassera les mètres.