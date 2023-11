Alerte Météo : fortes pluies orageuses dans des wilayas du Nord et forts vents au Sud

Aujourd’hui le lundi 6 novembre, les services de l’Office national de la météorologie ont mis en garde contre de violents orages accompagnées de pluies qui peuvent être assez fortes dans 5 wilayas du pays.

En effet, l’alerte météo de la même source indique également que les wilayas touchées par ces pluies orageuses sont : Tizi Ouzou, Boumerdes la capitale, Blida et Tipaza. Cette alerte sera valide à partir de minuit et ce jusqu’à demain, le mardi 7 novembre en matinée.

Alerte météo au Sud du pays

Par ailleurs, selon un autre bulletin de l’Office national de la météorologie, de fortes rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h, accompagnées de soulèvements de sable, vont affecter, à partir de ce lundi, plusieurs wilayas.

Il s’agit des wilayas Naâma, Béchar et El Bayadh. Validité du bulletin : de ce lundi à 21 heures, jusqu’à demain à la même heure. Mais aussi les wilayas de Timimoune, Béni Abbès et Tindouf seront également affectées par les vents violents, demain mardi 7 novembre de 6 heures à 21 heures.

Baisse des températures prévues pour ce mardi 7 novembre

Pour conclure, Météo Algérie annonce que les températures moyennes vont connaitre une baisse assez sensible et vont donc osciller entre 21 et 28 °C sur les régions côtières ; entre 17 et 28 °C sur les régions intérieures du pays et entre 22 et 39 °C sur les régions Sahariennes.