ALERTE MÉTÉO : Fortes pluies orageuses attendues dans 30 wilayas dès ce dimanche 07 juin

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une série de bulletins météo spéciaux (BMS) ce dimanche, plaçant plus de 30 wilayas du pays en vigilance jaune (niveau 1).

Des perturbations climatiques majeures, caractérisées par des pluies torrentielles et des activités orageuses, sont attendues aujourd’hui dimanche et se prolongeront jusqu’à demain lundi.

Météo en Algérie : Une perturbation d’envergure nationale dès dimanche

Selon les prévisions de l’ONM, les précipitations affecteront dès aujourd’hui une large bande du territoire national, s’étendant de l’Est à l’Ouest, sans épargner le Grand Sud.

Les wilayas concernées par cette alerte sont :

L’Est et les Hauts-Plateaux : Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Batna et M’sila.

: Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Batna et M’sila. Le Centre et l’Ouest : Bouira, Médéa, Djelfa, Aïn Defla, Tissemsilt, Tiaret, Laghouat, Saïda, Sidi Bel Abbès et Tlemcen.

: Bouira, Médéa, Djelfa, Aïn Defla, Tissemsilt, Tiaret, Laghouat, Saïda, Sidi Bel Abbès et Tlemcen. Le Sud et le Grand Sud : Illizi, In Salah, Tamanrasset, Djanet, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

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Par ailleurs, les services météo redoutent la formation de denses cellules orageuses qui pourraient s’étendre au-delà de ces zones pour impacter également les wilayas de Béjaïa, Tizi Ouzou, Ghardaïa et El Bayadh.

BMS pluie : Persistance des intempéries ce lundi 08 juin

Le retour au calme n’est pas pour tout de suite. Pour la journée de lundi, l’Office National de la Météorologie maintient son alerte sur plusieurs régions. Les pluies continueront de s’abattre sur l’Est et le Sud du pays.

Sont particulièrement visées les wilayas de Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela et Batna.

Dans le Sud, l’activité pluvio-orageuse persistera à Illizi, Tamanrasset, Djanet, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, avec une extension de l’activité orageuse vers la wilaya d’In Salah.

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Face à ces conditions météorologiques instables, les usagers de la route et les habitants des zones limitrophes des oueds sont appelés à la plus grande vigilance en raison des risques de crues subites et de baisse de la visibilité.