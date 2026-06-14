ALERTE MÉTÉO : Fortes pluies et orages attendus dans 34 wilayas à partir de ce dimanche 14 juin

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis, ce dimanche, un bulletin météo alertant sur des chutes de pluie accompagnées d’orages dans plusieurs régions du pays.

Selon cette alerte de niveau 1 (vigilance jaune), les précipitations affecteront dans un premier temps les wilayas de : Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Médéa, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, Biskra, Ouled Djellal, M’Sila, Tiaret, Djelfa, Tissemsilt, Laghouat, Ghardaïa, Saïda, Sidi Bel Abbès, El Bayadh, Naâma, Béchar.

Le bulletin concerne également un large front de wilayas touchées par des orages, à savoir : El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Blida, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Médéa, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, Biskra, Ouled Djellal, M’Sila, Tiaret, Djelfa, Tissemsilt, Laghouat, Ghardaïa, Saïda, Sidi Bel Abbès, El Bayadh, Naâma, Béchar.

Les prévisions de l’ONM indiquent que ce bulletin sera valide à partir de cet après-midi à 15h00, et se poursuivra jusqu’à demain, lundi, à 3h00 du matin.

Les usagers de la route et les habitants des zones concernées sont appelés à la vigilance face aux risques de crues subites et de visibilité réduite.

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Le Sud algérien frôle les records mondiaux de chaleur

Selon les derniers relevés mondiaux compilés par le site spécialisé Eldoradoweather, deux localités algériennes se sont hissées au sommet du classement des points les plus chauds de la planète au cours des dernières 24 heures.

La ville d’Adrar s’est ainsi positionnée à la quatrième place mondiale de ce triste palmarès, le mercure y ayant enregistré un pic étouffant de 46,4°C à l’ombre. Non loin de là, la station d’In Salah confirme la sévérité de cet épisode caniculaire en occupant la septième position globale, après avoir affiché une température maximale de 45,7°C.

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À l’échelle internationale, ce classement reste dominé par le secteur de l’aéroport international du Koweït, où le thermomètre a atteint la barre des 47°C.

Ces données chiffrées mettent en lumière la persistance de conditions climatiques extrêmes et précoces au sein des zones arides d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, où le seuil des records estivaux est déjà frôlé.