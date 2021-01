Alerte Météo : Fortes pluies dans 10 wilayas du pays 

L’Office National de la Météorologie (ONM) a mis en garde, dans un Bulletin Météorologique Spécial (BMS), ce vendredi, 1er janvier, contre de fortes pluies qui vont s’abattre sur plusieurs wilayas du pays.

Dans une alerte météo de niveau 2, de couleur orange, l’ONM a mis en garde contre « des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle » qui paffecteront lusieurs wilayas du pays.

En effet, selon Météo Algérie, les wilayas concernées par ce BMS sont : Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mascara, Relizane, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger et Boumerdès.

Ce bulletin est valable à partir de ce 1er janvier à 15 heures jusqu’au samedi, 2 janvier, à 15 heures. Les quantités de pluies estimées varient entre 20 et 40 mm et peuvent atteindre ou dépasser les 50 mm localement.

Bulletin Météorologique Spécial chutes de neige

Les services de l’ONM avait également émis un BMS mettant en garde contre « des chutes de neige qui affecteront les reliefs dépassant les 900/1000 mètres d’altitude le vendredi 1er janvier, et ceux atteignant des altitudes plus basses 700/800 mètres à partir du samedi 2 janvier », avec des épaisseurs estimées entre 10 et 20 cm.

Selon les mêmes services, ce BMS concerne les wilayas de : Tlemcen, Sidi-Bel-Abbès, Mascara, Saida, Naâma, El-Bayadh, Laghouat, Djelfa, Tiaret, Tissemsilt, Ain-Defla, Medea, Blida, Bouira, Tizi-Ouzou, bordj-Bou-Arreridj, Bejaia, Sétif et Batna. Et est valable à partir de ce 1er janvier à 15 heures jusqu’au dimanche, 3 janvier, à 12 heures.

Par ailleurs, Météo Algérie a prévu une vague de grand froid, avec « des températures maximales proches des cinq degrés Celsius (5 °C) avec des températures minimales négatives », qui touchera les wilayas de : Sidi-Bel-Abbès, le Sud de Tlemcen, Saïda, Naâma, le Nord d’El-Bayadh, le Nord de Laghouat, le Nord de Djelfa, Tiaret, Tissemsilt, Ain Defla, Medea, Bouira, le Sud de Tizi-Ouzou, Bordj-Bou-Arreridj, Sétif, Batna et Khenchela. Et ce à compter du samedi, 2 janvier, jusqu’au dimanche, 3 janvier.