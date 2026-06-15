ALERTE MÉTÉO : Fortes pluies attendues ce lundi sur 25 wilayas

Sortez les parapluies. L’Office national de la météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS) annonçant le retour de la pluie sur une grande partie des régions intérieures et des hauts plateaux du pays pour la journée du lundi 15 juin 2026.

Dans une alerte de niveau 1, placée sous la vigilance jaune, les services de Météo Algérie prévoient des averses locales parfois assez soutenues. Cette perturbation atmosphérique traversera le pays d’est en ouest, touchant également les régions de la steppe et les portes du désert.

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25 wilayas placées sous vigilance jaune

L’Office national de la météorologie prévoit une large couverture de vigilance jaune dans 25 wilayas. Les zones affectées incluent :

Le Centre et l’Est : Bouira, Médéa, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela et Batna.

Bouira, Médéa, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela et Batna. La Steppe et les Hauts Plateaux : M’Sila, Ouled Djellal, Djelfa, Laghouat et Tissemsilt.

M’Sila, Ouled Djellal, Djelfa, Laghouat et Tissemsilt. L’Ouest : Tiaret, Saïda, El Bayadh, Sidi Bel Abbès et Naâma.

Tiaret, Saïda, El Bayadh, Sidi Bel Abbès et Naâma. Le Sud et les oasis : Biskra, Ghardaïa et Béchar.

Consignes de prudence : Bien que l’alerte soit de niveau 1 (jaune), les usagers de la route et les résidents des zones limitrophes des oueds sont invités à faire preuve de vigilance, ces pluies d’été pouvant parfois provoquer des crues subites ou réduire fortement la visibilité sur les axes routiers de l’intérieur du pays.

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Parallèlement aux intempéries : une faible secousse sismique enregistrée à Aïn Témouchent

En plus de l’instabilité atmosphérique qui s’installe sur le pays, la terre a tremblé à l’ouest du littoral algérien. Une hétérogénéité d’événements naturels a marqué la soirée du dimanche 14 juin 2026, avec l’enregistrement d’une secousse tellurique d’une magnitude de 3,7 sur l’échelle de Richter dans la wilaya d’Aïn Témouchent.

Selon les données techniques fournies par le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), le séisme s’est produit précisément à 20h32 (heure locale). L’épicentre de cette secousse a été localisé en mer, à 32 kilomètres au nord de la ville côtière de Béni Saf.

Bien que la secousse ait été ressentie par une partie de la population locale et des communes limitrophes, la Protection civile n’a fait état d’aucune victime ni de dégâts matériels. Les spécialistes rappellent que ce type de vibrations de faible magnitude est courant le long du littoral algérien et s’inscrit dans l’activité tectonique habituelle du bassin méditerranéen.

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