Alerte météo : forte canicule dans 6 wilayas du sud

Les services météorologiques ont averti, dans un bulletin météorologique spécial, d’une forte vague de chaleur dans 6 États du sud.

Les wilayas concernées par cette canicule sont Adrar, Ouargla, El Menia , Bordj Badji Mokhtar, Timimoun et Ain Saleh et connaîtront une forte canicule qui se poursuivra jusqu’à neuf heures du soir.

Les services météorologiques ont également prévu pour ce vendredi 18 juin 2021, de la pluie dans les régions du centre et de l’est, avec des températures relativement élevées enregistrées dans les régions de l’intérieur du pays.

Selon les prévisions météorologiques, les régions du centre et de l’est connaîtront des perturbations nuageuses et semi-orageuses, avec des particules de sable volant vers les régions côtières et intérieures.

Formation de cellules orageuses

À partir de midi, des cellules orageuses se formeront sur les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès, entraînant quelques pluies, puis rejoindront les zones le nord en fin de journée.

