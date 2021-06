Alerte météo : forte canicule dans 11 wilayas du sud

Les services météorologiques ont mis en garde les citoyens algériens, ce mardi 29 juin 2021, dans un bulletin météo, contre une grave vague de chaleur dans 11 wilayas du sud.

En effet, selon les services météorologiques, les wilayas concernées sont : Adrar, Biskra, Ouargla, El Oued, Ghardaia, El Meghaier, El Menia , Bordj Badji Mokhtar, Timimoun, Touggourt ainsi que Ain Saleh.

Les wilayas en état d’alerte sont Adrar, Ouargla, El Oued, El Meghaier, El Menia, Bordj Badji Mokhtar, Timimoun , Touggourt, Ain Saleh, Ghardaïa et Biskra

Quant à certaines wilayas, elles connaîtront une forte canicule de plus de 48 degrés à l’ombre.La validité de ce bulletin s’étendra selon les services météo de 9 h à 21h.

Cette atmosphère caniculaire concerne les wilayas suivantes du sud suivants :Adrar, Ouargla, El Oued, El Meghaier, El Menia, Bordj Badji Mokhtar, Timimoun, Touggourt, Ain Saleh, Ghardaïa et Biskra

Les services météorologiques ont averti dans une alerte météorologique d’une forte vague de chaleur dans 9 villes du sud, où la température dépasse les 48 degrés Celsius.

La canicule perdurera au sud

Les services météorologiques s’attendaient, lundi, à une poursuite du temps chaud dans les régions du sud au niveau du désert central et les oasis. Et ont appelé les habitants de la région à prendre leur précaution en évitant de s’exposer au soleil et en s’hydratant régulièrement.