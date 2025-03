Alerte météo en Algérie : vigilance « orange » pluies orageuses dans plusieurs régions ce 5 mars

Le temps restera globalement clair à nuageux ce mercredi 5 mars sur le Nord du pays, mais des précipitations parfois soutenues sont attendues sur les régions de l’Ouest et du Sud-Ouest. Face à cette situation, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis trois Bulletins Météo Spéciaux (BMS), plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange pour des risques de pluies.

La première alerte concerne la wilaya de Béchar, où les précipitations devraient atteindre entre 20 et 30 mm. La validité du bulletin s’étend de 03h00 à 12h00 ce mercredi.

Une seconde alerte météo place en vigilance les wilayas de Naâma et El Bayadh, où les cumuls de pluie pourraient varier entre 20 et 40 mm. Cette alerte restera en vigueur de 03h00 à 18h00 aujourd’hui.

Enfin, le dernier BMS de Météo Algérie place en vigilance orange les wilayas de Laghouat et Djelfa, avec des précipitations estimées entre 20 et 30 mm. En vigueur depuis hier, cette alerte est en cours de validité jusqu’à ce mercredi 5 mars à 06h00.

Outre ces BMS, l’Office National de la Météorologie (ONM) a également placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour des risques d’orages. Les régions concernées incluent Sidi Bel Abbès, Bordj Bou Arréridj, Béjaïa, Ghardaïa, M’sila, Tiaret, Mila, Tizi Ouzou, Sétif, Jijel, Saïda, Boumerdès, Bouira et Mascara.

Bulletin météo du mercredi 5 mars : quel temps fera-t-il aujourd’hui ?

Au Nord du pays, les régions côtières et intérieures connaîtront un ciel partiellement nuageux, accompagné de quelques pluies locales. Ces précipitations s’intensifieront en fin d’après-midi sur les régions de l’Ouest, avant une amélioration progressive des conditions météo sur le Centre, puis sur l’Est en soirée.

Sur les hauts plateaux et la région des Aurès, le temps restera souvent nuageux à couvert, avec des averses parfois orageuses, notamment sur les régions de l’Ouest et du Centre. Une amélioration est attendue sur les régions du Centre et de l’Est en fin d’après-midi.

Le vent soufflera d’Est sur les côtes, avec une vitesse de 20 à 30 km/h, pouvant atteindre 40 km/h sur les côtes Ouest. À l’intérieur des terres et sur les hauts plateaux, il sera de Sud-Est, oscillant entre 20 et 30 km/h, tandis que dans la région des Aurès, il pourra atteindre 30 à 40 km/h.

Quelles sont les prévisions météo pour le Sud ?

Les régions du Sud connaîtront un ciel voilé à nuageux, notamment le long de la bande frontalière algéro-malienne, en direction du Centre du Sahara et du Sahara oriental. Quelques averses locales pourraient toucher cette zone, en particulier aux abords d’Aïn Salah.

Le Sud-Ouest du pays, le Nord du Sahara et la région des oasis verront également quelques passages nuageux accompagnés de pluies éparses. Une amélioration des conditions météorologiques interviendra dans l’après-midi. Dans le reste des régions sahariennes, un temps partiellement à majoritairement nuageux prédominera.

Côté vents, un souffle modéré à fort balaiera l’extrême Sud, particulièrement le Hoggar, le Tassili et le Sahara oriental, avec des vitesses oscillant entre 20 et 40 km/h. Le Nord du Sahara et la région des oasis enregistreront des vents faibles à modérés.

Enfin, sur le Sud-Ouest du pays, les vents souffleront de secteur ouest à sud-ouest, atteignant 20 à 30 km/h, tandis qu’ils pourraient se renforcer entre 40 et 50 km/h sur le centre du Sahara, soulevant localement du sable.

Les températures maximales afficheront une nette variation entre les différentes régions du pays et connaîtront une légère baisse. Sur les régions côtières, les maximales oscilleront entre 20 °C et 22 °C. Dans les régions intérieures, le mercure variera entre 10 °C et 22 °C. Au Sud, la chaleur dominera avec des températures comprises entre 12 °C et 38 °C.