Alerte météo en Algérie : vigilance « orange » pluies et orages dans plusieurs wilayas ce 14 avril

De fortes pluies persisteront ce lundi 14 avril sur de nombreuses wilayas, prolongeant l’instabilité déjà amorcée ce week-end. Selon les dernières prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), plusieurs régions restent placées sous vigilance orange en raison de fortes précipitations, accompagnées localement de phénomènes orageux.

Trois Bulletins Météorologiques Spéciaux (BMS) sont en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Le premier concerne les wilayas de Sétif, Batna, Biskra, Ouled Djellal et El M’Ghair, où les pluies devraient atteindre entre 20 et 30 mm. Cet épisode pluvieux a commencé dimanche soir vers 22h00 et devrait se prolonger jusqu’à midi ce lundi, voire au-delà selon l’évolution des conditions.

Le second BMS touche les wilayas de Ghardaïa, Laghouat, Djelfa et M’Sila, avec des cumuls estimés entre 20 et 40 mm. Là aussi, les premières averses ont débuté dimanche à partir de 18h00 et se poursuivront jusqu’à ce lundi matin, autour de 09h00.

Le troisième bulletin émis par les services de Météo Algérie concerne un large front allant du centre au nord du pays. Les wilayas de Tissemsilt, Aïn Defla, Médéa, Blida, Tipaza, Alger, Boumerdès, Bouira, Tizi Ouzou, Bordj Bou Arreridj et Béjaïa figurent sur cette alerte.

Les quantités de pluie prévues varient entre 20 et 40 mm, mais pourraient localement dépasser les 50 mm. En cours depuis dimanche à 15h00, ce BMS restera actif jusqu’à lundi à 09h00, avec un risque de prolongation.

Temps orageux attendu ce lundi : vigilance « jaune » dans plusieurs wilayas du pays !

Le temps reste instable dans plusieurs régions du pays. En complément des alertes liées aux fortes pluies, l’Office National de la Météorologie (ONM) a aussi placé plusieurs wilayas sous vigilance jaune en raison de risques orageux attendus ce lundi.

Les zones concernées s’étendent aussi bien à l’est qu’à l’ouest du territoire, touchant notamment Souk-Ahras, Ghardaïa, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Annaba, Tlemcen, Constantine, Skikda, El Bayadh, Jijel, Khenchela, El Tarf, Naâma ainsi que Béchar.

Bien que classée en niveau de vigilance jaune, cette alerte signifie que les conditions météorologiques peuvent rapidement évoluer. Les habitants de ces régions doivent rester attentifs. L’ONM recommande de suivre régulièrement les bulletins météo actualisés, afin d’anticiper toute dégradation soudaine. La prudence reste de mise, en particulier pour les déplacements et les activités en plein air.

Bulletin météo du lundi 14 avril : ciel nuageux et pluvieux au rendez-vous !

Ce lundi 14 avril, les conditions météorologiques s’annoncent encore instables sur une large partie du territoire. D’après les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), un temps nuageux dominera l’ensemble des régions nord, avec un épisode pluvieux marqué, en particulier sur les régions du centre et de l’est, où les averses pourraient prendre un caractère orageux et devenir localement soutenues.

Malgré cette dominance nuageuse, quelques éclaircies parviendront à percer brièvement, apportant une légère accalmie notamment dans certaines wilayas de l’intérieur.

Dans le sud, les contrastes se feront sentir. Le nord Sahara et l’extrême sud connaîtront un ciel partiellement voilé, avec, par moments, des nuages plus denses. En revanche, les autres régions sahariennes bénéficieront d’un temps généralement clair, sous un ciel dégagé et ensoleillé.