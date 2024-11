Alerte météo en Algérie : vigilance orange « pluie » dans plusieurs wilayas ce 10 novembre

Ce dimanche, le ciel s’annonce chargé de pluie dans plusieurs régions du Nord du pays. Les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis deux Bulletins Météo Spéciaux (BMS), plaçant en vigilance orange pour des risques de « pluies » plusieurs wilayas du Centre et de l’Est.

Le premier BMS concerne Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, où des quantités de pluie entre 40 et 60 mm sont prévues, avec des pics pouvant dépasser localement les 80 mm. Cette alerte reste en vigueur à partir de ce dimanche 10 novembre, à 3h00, jusqu’au lundi 11 novembre, à 18h00 au moins.

🟢 À LIRE AUSSI : Bulletin Météo Spécial : une semaine pluvieuse attendue dans plusieurs régions du pays

Le second BMS place en vigilance orange les wilayas de Tipaza, Alger et Blida, avec des précipitations estimées entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre localement jusqu’à 50 mm. La validité de cette alerte s’étend du dimanche 10 novembre à 3h00 jusqu’au lundi 11 novembre à 15h00.

En parallèle, Météo Algérie a émis une vigilance jaune pour des risques de pluie et d’orages dans plusieurs wilayas, notamment Souk-Ahras, Tissemsilt, Bordj Bou Arreridj, Relizane, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Chlef, Batna, Sétif, Constantine, Khenchela, Aïn Defla, Médéa et Bouira.

La météo en Algérie ce dimanche 10 novembre : temps et températures du jour !

En ce début de semaine, une baisse des températures se fera ressentir à travers le pays. Les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent un temps plus frais, avec des maximales qui oscilleront entre 18 et 22 °C sur les régions côtières, 16 et 22 °C sur les régions intérieures et 19 à 33 °C sur les zones sahariennes.

Sur les régions de l’Ouest, le ciel restera partiellement couvert avec des passages nuageux denses dans l’après-midi. Quelques pluies locales affecteront le versant Est de la région, notamment sur les zones côtières et intérieures.

🟢 À LIRE AUSSI : Tirage au sort – Hadj 2025 : lancement à travers plusieurs municipalités du pays

Du côté des régions du Centre et de l’Est, ! de ce dimanche prévoit un ciel majoritairement nuageux avec des averses fréquentes. Ces pluies, parfois orageuses, seront particulièrement fortes sur les côtes et les zones intérieures de ces régions.

Les hauts plateaux et la région des Aurès connaîtront également des passages nuageux, accompagnés de quelques averses orageuses, surtout sur les hauts plateaux de l’Est et dans la région des Aurès.

Au Sud, le ciel restera généralement clair à partiellement nuageux, à l’exception de quelques passages nuageux dans le Nord du Sahara, les régions des oasis et de Tindouf.