Alerte météo en Algérie : vigilance « jaune » pour pluies et orages émise pour ce mardi 23 septembre

L’automne s’installe peu à peu en Algérie et ce mardi 23 septembre en porte clairement les couleurs. Le ciel s’annonce couvert et pluvieux dans de nombreuses régions, avec un risque marqué d’orages et de chutes de grêle. Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées de la journée.

Les services de Météo Algérie ont placé plusieurs wilayas du pays en vigilance jaune « pluies » et « orages ». Selon l’Office National de la Météorologie (ONM), les précipitations orageuses pourraient s’intensifier localement, accompagnées de chutes de grêle.

🟢 À LIRE AUSSI : Scandale TikTok : il se fait passer pour une femme via un filtre, un jeune homme devant la justice

Cette alerte concerne les wilayas de Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Laghouat, M’sila, Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Sétif, Djelfa, Tlemcen, Constantine, El Bayadh, Khenchela, El Tarf, Saïda et Naâma. À cette liste s’ajoutent également Alger, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, Tizi Ouzou, Annaba, Skikda, Jijel, Médéa, Biskra, Boumerdès, Bouira, Blida et Béchar.

BMS – Météo Algérie : vigilance « orange » dans ces régions !

Un bulletin météo spécial (BMS) annonce, en outre, de nouvelles pluies orageuses localement abondantes, accompagnées de grêle, avec des cumuls pouvant dépasser les 40 mm. Ces intempéries devraient se prolonger jusqu’à deux heures du matin ce mardi. Les wilayas les plus concernées par cet épisode orageux sont Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Batna, El Tarf, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa.

Les habitants des régions touchées devront rester vigilants, notamment en raison du risque de perturbations possibles de la circulation routière. Il est donc important de prendre toutes les précautions nécessaires face à ce type de phénomènes météorologiques.

Météo : vers un automne chaud et un hiver doux ?

La canicule a marqué la météo de cet été. En effet, juin a connu une vague de chaleur, août a été brûlant et septembre s’est transformé en été indien. Résultat : la mer, qui emmagasine la chaleur, devient un véritable réservoir d’énergie susceptible d’alimenter les épisodes cévenols. Mais un déclencheur reste nécessaire, l’arrivée d’air froid venu de l’Atlantique.

🟢 À LIRE AUSSI : « Épousez un chômeur et donnez-lui votre poste”, un imam choque avec sa “solution” contre le célibat

Les prévisions fiables ne dépassent pas dix jours. Au-delà, les météorologues parlent de tendances. Selon Alix Roumagnac, fondateur de Predict Services, les trois prochains mois devraient être plus chauds que la normale, sans signaux clairs sur les précipitations.

Le problème vient surtout de la durée, car la Méditerranée reste désormais chaude de juin à décembre, doublant ainsi la période critique. Chaque degré supplémentaire dans l’air augmente aussi la quantité d’humidité disponible, rendant les pluies potentiellement plus intenses.