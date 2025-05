Alerte météo en Algérie : vigilance jaune « pluies » et « vents violents » dans ces régions ce 4 mai !

Après un long week-end placé sous le signe de la détente pour de nombreux Algériens, la météo de ce dimanche 4 mai 2025 vient rappeler que le mois de mai peut réserver bien des surprises. Un temps instable s’installe sur plusieurs régions du pays, avec une combinaison de phénomènes météorologiques parfois intenses. Au menu, pluies, orages, vents de sable et rafales violentes qui appellent à la prudence.

Selon les prévisions météo de l’Office National de la Météorologie (ONM), une alerte de vigilance jaune « pluie » et « orage » a été émise pour un grand nombre de wilayas, aussi bien dans le nord que dans le sud du pays.

Le ciel se montrera particulièrement menaçant à Alger, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira, Médéa, Tiaret, Djelfa, Laghouat, El Bayadh, M’Sila, Bordj Bou Arréridj et Ouled Djellal. Ainsi que les wilayas de Ghardaïa, El Meniaa, Ouargla, Touggourt, El M’Ghair, Biskra, Batna, Khenchela, Tébessa, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Guelma et El Tarf.

Météo Algérie : vents de sable et vents violents dans ces wilayas !

Outre les précipitations, Météo Algérie a également activé une vigilance jaune « vents de sable » et « vents violents », concernant plusieurs régions sahariennes. Les wilayas touchées incluent notamment Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Timimoun, Béni Abbès, El Bayadh, Illizi, Ouargla, El Oued, Touggourt, El M’Ghair et Ouled Djellal.

À cela s’ajoutent des vents puissants qui balaieront aussi une large bande du territoire, touchant des wilayas aussi bien au sud qu’à l’intérieur du pays. Cette alerte concerne les wilayas de Laghouat, M’Sila, Djelfa, Ghardaïa, El Meniaa, El Bayadh, Khénchela, Batna, Tébessa, Guelma, Oum El Bouaghi, Bordj Bou Arréridj, Béchar, In Salah, Illizi, Médéa, El Tarf, Biskra et Adrar.

Avec cette météo contrastée, la prudence reste de mise, particulièrement pour les automobilistes. Les averses soudaines et les rafales de vent peuvent réduire considérablement la visibilité et augmenter les risques d’accident. Les usagers de la route doivent adapter leur conduite et à éviter les déplacements non essentiels dans les zones les plus exposées.

Météo du dimanche 4 mai : quel temps prévoir aujourd’hui ?

Dès le matin, les régions nord profiteront d’un ciel dégagé et d’un bel ensoleillement. Toutefois, l’après-midi marquera un tournant, notamment sur les régions intérieures, où des averses pourraient faire leur apparition. Cette instabilité s’accompagnera d’un léger rafraîchissement des températures dans certaines localités.

Les températures maximales connaîtront une légère baisse ce dimanche et oscilleront entre 24 °C et 26 °C sur les régions côtières, offrant une atmosphère printanière agréable. À l’intérieur du pays, le thermomètre grimpera un peu plus, avec des valeurs comprises entre 22 °C et 30 °C, selon les régions. Au sud, l’ambiance sera résolument estivale. Le ciel restera parfaitement dégagé tout au long de la journée, avec un mercure pouvant atteindre jusqu’à 42 °C.