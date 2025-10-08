Alerte météo en Algérie : vigilance jaune « pluies » et « orages » dans plusieurs wilayas ce 9 octobre

La météo se montre capricieuse en cette fin de semaine. Après plusieurs journées relativement calmes, la pluie et les orages font leur grand retour dans plusieurs régions du pays ce jeudi 9 octobre, selon les dernières prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM).

Dès les premières heures de la journée, le ciel se chargera de nuages sur l’ensemble des régions nord du pays. Les prévisions météo de ce jeudi annoncent un temps voilé à localement couvert, accompagné de pluies parfois soutenues et d’orages isolés, notamment sur les régions du Centre. Les habitants devront donc prévoir parapluies et prudence sur les routes.

🟢 À LIRE AUSSI : Sauvetage en mer : un voyageur britannique évacué d’urgence au large de Skikda

Au sud du pays, le ciel restera globalement voilé à couvert sur le nord Sahara et l’extrême sud, tandis que les autres régions sahariennes profiteront d’un temps plus clément, avec un ciel dégagé à partiellement nuageux.

Alerte météo « pluies » et « orages » : quelles sont les wilayas concernées ?

Les services de l’ONM alertent d’ailleurs sur des pluies abondantes accompagnées d’orages qui toucheront plusieurs wilayas du pays, dont Médéa, Djelfa, Tissemsilt, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Naâma et Tamanrasset. Ces intempéries pourraient localement provoquer des perturbations de circulation et une baisse de la visibilité.

L’alerte jaune de Météo Algérie mentionne également la formation d’orages intenses et isolés dans d’autres régions du pays. Les wilayas de Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, M’sila, Tiaret, Tamanrasset, Sétif, Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, Médéa, Saïda, Naâma, Bouira et Mascara figurent parmi les zones concernées.

Malgré la douceur des températures enregistrées ces derniers jours, l’instabilité atmosphérique persiste, rappelant que l’automne s’installe progressivement. Les services météorologiques appellent à la vigilance, notamment dans les régions sujettes aux fortes précipitations et aux risques d’inondations locales.

Une secousse tellurique ressentie ce mercredi matin dans cette wilaya !

Les habitants de la wilaya de Tizi Ouzou ont ressenti tôt ce mercredi 8 octobre une légère secousse tellurique enregistrée dans la commune de Ouacif. Selon les données communiquées par le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG), le tremblement de terre s’est produit à 5h55 du matin, atteignant une magnitude de 3,8 degrés sur l’échelle de Richter.

🟢 À LIRE AUSSI : Réouverture des stades à Alger : fin de la crise pour les clubs

L’épicentre du séisme a été localisé à environ 2 km au nord-est de Ouacif, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Aucun dégât matériel ni blessé n’a été signalé jusqu’à présent. Les services du CRAAG suivent de près la situation.

Il est à rappeler que ce type de secousse reste fréquent dans le nord du pays, où la terre tremble régulièrement à cause de la position géologique de l’Algérie, située sur la zone de rencontre entre les plaques africaine et eurasienne.