Alerte météo en Algérie : vigilance « jaune » pluies et orages dans plusieurs régions ce 12 mars

Un temps capricieux continue de marquer les prévisions météo en Algérie ces derniers jours. Pour ce mercredi 12 mars 2025, la pluie s’invite, affectant de nombreuses régions du pays, aussi bien au nord qu’au sud. Dans cet article, découvrez le temps qu’il fera aujourd’hui.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » plusieurs wilayas. Cette alerte de niveau 1 concerne Alger, Sidi Bel Abbès, Tipaza, Tissemsilt, Relizane, Béjaïa, Tiaret, Tamanrasset, Tizi-Ouzou, Chlef, Djanet, Aïn Témouchent, Illizi, Tlemcen, Aïn Defla, Médéa, Saïda, Boumerdès, Bouira, Mascara, Oran et Blida.

Quelles sont les prévisions météo pour ce mercredi 12 mars ?

Dans les régions de l’ouest et du centre, le bulletin météo du jour anticipe des passages nuageux, parfois denses, qui marqueront le ciel, avec quelques pluies locales sur les régions côtières et intérieures durant la matinée. L’après-midi, la couverture nuageuse s’intensifiera, donnant lieu à des précipitations parfois orageuses, notamment sur les hauts plateaux et la région de M’Sila. Cependant, une amélioration est à prévoir en fin de soirée.

À l’est du pays, le temps s’annonce généralement voilé à nuageux avec quelques pluies, parfois sous forme d’averses, principalement sur les hauts plateaux et la région des Aurès. Une accalmie est prévue en fin d’après-midi, suivie d’une amélioration progressive sur les régions côtières et intérieures en soirée.

Enfin, en ce qui concerne notre grand sud, un ciel voilé à localement nuageux couvrira la bande frontalière algéro-malienne, vers le Hoggar/Tassili, ainsi que le Sahara oriental. Quelques pluies orageuses seront au rendez-vous sur le Hoggar et la région de Djanet, avant une nette amélioration en fin de soirée. Le reste des régions sahariennes bénéficiera d’un temps clair à partiellement voilé.

Pour ce qui est du mercure, les températures connaîtront une légère baisse ce mercredi. Les valeurs maximales oscilleront entre 18 °C et 24 °C sur les régions côtières, entre 15 °C et 23 °C sur les régions intérieures et entre 21 °C et 39 °C sur les régions sahariennes.

Météo Algérie : vents soutenus attendus sur plusieurs régions !

Des vents d’ouest à sud-ouest souffleront à une vitesse de 30 à 40 km/h, atteignant parfois 50 km/h près des côtes, souffleront ce mercredi sur les régions de l’ouest et du centre. Sur les régions intérieures et les hauts plateaux, les vents seront d’ouest à nord-ouest, oscillant entre 30 et 40 km/h, avec des soulèvements locaux de sable.

D’après Météo Algérie, près des côtes de l’est, les vents seront variables et souffleront entre 15 et 30 km/h. Sur les régions intérieures, les hauts plateaux et la région des Aurès, ils seront orientés au sud-ouest avec une vitesse variant entre 30 et 40 km/h, pouvant atteindre 50 km/h dans l’après-midi.

Au sud du pays, sur la région de Béchar et le nord du Sahara, les vents seront variables à sud-ouest, soufflant entre 15 et 25 km/h. Ailleurs, ils seront d’ouest et atteindront 30 à 40 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h sur le Hoggar/Tassili, accompagnées de soulèvements locaux de sable.