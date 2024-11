Alerte météo en Algérie : vigilance jaune « orages » dans plusieurs wilayas ce mercredi 20 novembre !

Alors que novembre touche bientôt à sa fin, le retour des pluies semble se confirmer avec un temps orageux prévu sur plusieurs régions du Nord et de l’intérieur du pays. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent des conditions météo instables pour ce mercredi 20 novembre 2024.

Météo Algérie a émis une alerte de vigilance jaune concernant des orages dans plusieurs wilayas. Les régions concernées incluent Sidi-Bel-Abbès, Tissemsilt, Laghouat, Tiaret, Tébessa, Batna, Djelfa, Tlemcen, El-Bayadh, Khenchela, Saïda, Naâma et Mascara. Ces régions pourraient enregistrer des épisodes de pluie accompagnés d’orages, nécessitant une vigilance accrue pour les habitants et les usagers de la route.

Bulletin météo en Algérie : quel temps prévoir ce mercredi 20 novembre ?

Ce mercredi 20 novembre, la météo présente un visage contrasté à travers le pays, avec des conditions variées entre le Nord et les régions sahariennes. Si le ciel reste dégagé par endroits, mais certaines zones connaîtront des passages nuageux et des précipitations.

Dans les régions côtières, un ciel passagèrement nuageux est attendu, accompagné de quelques pluies sur le Centre et l’Est. Ces précipitations pourraient se manifester sous forme d’averses, particulièrement dans les wilayas de l’Est, avec une amélioration sur les régions du Centre à partir de la fin d’après-midi.

Au niveau des régions intérieures, notamment les Hauts Plateaux et les Aurès, le ciel sera globalement dégagé à partiellement voilé. Cependant, un temps souvent voilé à localement nuageux pourrait s’installer par moments, avec des pluies orageuses possibles sur les Hauts Plateaux Centre et Est ainsi que les Aurès, principalement en matinée.

Concernant les régions sahariennes, le temps reste généralement dégagé à partiellement voilé. Néanmoins, certaines zones, notamment entre la frontière algéro-malienne, le Sahara Central et le Sahara Oriental, pourraient connaître un ciel souvent voilé à localement nuageux.

Qu’en est-il des températures du jour ?

Côté températures, la douceur est au rendez-vous pour cette période de l’année. Sur les régions côtières, les températures maximales oscilleront entre 16 et 21 °C. Dans les régions intérieures et les Hauts Plateaux, elles varieront entre 17 et 24 °C, tandis que les régions sahariennes enregistreront des températures comprises entre 22 et 33 °C.