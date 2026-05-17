Alerte météo en Algérie : vigilance dans 10 wilayas pour fortes pluies ce dimanche 17 mai

L’accalmie aura été de courte durée. Ce dimanche, l’Office National de la Météorologie (ONM) lance une nouvelle alerte ciblant 10 wilayas de l’Est et des Hauts-Plateaux. Face à ce retour des fortes pluies, les habitants doivent redoubler de prudence sur les routes. Découvrez si votre région est concernée par ce bouleversement météo.

En effet, Météo Algérie sonne l’alerte en ce début de semaine. Un bulletin de vigilance jaune de niveau 1 annonce de fortes pluies sur plusieurs wilayas du pays. La situation concerne principalement l’est et les Hauts-Plateaux algériens, des régions déjà habituées aux épisodes instables en cette période de l’année.

L’ONM a ciblé dix wilayas dans son bulletin de ce dimanche. Les précipitations attendues toucheront Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras. Les wilayas de Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela, Batna et Biskra sont également placées en alerte.

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Cette configuration météorologique n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans une série d’épisodes instables qui frappent l’Algérie depuis plusieurs semaines. Début mai déjà, l’ONM avait activé plusieurs BMS pour fortes pluies dans plusieurs wilayas de l’ouest, avec des cumuls oscillant entre 20 et 40 mm. Ces épisodes pluvieux peuvent perturber les déplacements et compliquer le quotidien, notamment dans les zones rurales et montagneuses.

El Niño en approche : ce que les prévisions climatiques annoncent pour 2026

Au-delà de l’alerte immédiate, une tendance climatique mondiale mérite attention. Un nouvel épisode El Niño est en train de se mettre en place. Il débutera très probablement à partir de l’été 2026.

Certains modèles de prévision saisonnière suggèrent que l’épisode pourrait atteindre des niveaux exceptionnels. On parlerait alors de « super El Niño ». L’amplitude réelle de ce phénomène reste toutefois à confirmer.

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El Niño et sa phase opposée La Niña sont des variations naturelles du climat. Ils induisent une modification marquée des températures des eaux de l’océan Pacifique équatorial. Ces cycles influencent également la circulation atmosphérique mondiale et peuvent provoquer des événements extrêmes dans de nombreuses régions.

Actuellement, l’indice Niño3.4 a remonté pour atteindre +0,5 °C en avril, après un épisode La Niña peu marqué durant l’hiver 2025-2026. Les conditions retournent progressivement à la normale dans le Pacifique équatorial. Des températures plus chaudes ont déjà fait leur apparition à l’est de l’océan, à proximité de l’Amérique du Sud.

Pour rappel, La Niña semblait toucher à sa fin dès juin 2025, selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Les centres mondiaux spécialisés évaluaient alors à 70 % la probabilité d’un retour à la neutralité climatique entre avril et juin.

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L’épisode El Niño attendu pourrait se superposer au réchauffement climatique de long terme. Cette combinaison pourrait conduire à des températures moyennes mondiales proches ou supérieures au record de 2024 lors de la période 2026-2027.

Rappelons que 2024 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée. Comme le soulignait Celeste Saulo, secrétaire générale de l’OMM : « Même si un épisode de La Niña survient, il ne changera pas la trajectoire de réchauffement due aux gaz à effet de serre. » Cette déclaration illustre l’urgence de la situation climatique globale.