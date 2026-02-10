Alerte météo en Algérie : vents jusqu’à 80 km/h dans plusieurs régions ce mercredi 11 février

La météo de ce mercredi 11 février réserve son lot de surprises sur plusieurs régions du pays. Après une relative accalmie, les conditions météorologiques reprennent un tournant plus agité, marqué par des vents violents qui toucheront de nombreuses wilayas. L’Office national de la météorologie (ONM) a émis plusieurs bulletins météorologiques, alertant sur des rafales pouvant atteindre localement les 80 km/h.

Ce nouvel épisode venteux s’inscrit dans une dynamique hivernale encore bien installée, annonçant également une dégradation plus franche du temps à partir de la fin de semaine.

Vents forts sur l’Ouest : des rafales soutenues jusqu’en soirée

Selon le premier bulletin de l’ONM, des vents de secteur sud-ouest souffleront à des vitesses comprises entre 50 et 60 km/h sur les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran et Mostaganem. Ces rafales devraient persister jusqu’à mercredi à 19h00, rendant les conditions parfois difficiles, notamment sur les axes routiers exposés et les zones côtières.

Un deuxième bulletin attire l’attention sur des vents d’ouest à nord-ouest, avec des vitesses oscillant entre 50 et 60 km/h, pouvant atteindre ou dépasser localement les 80 km/h. Ces rafales toucheront les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Ces vents entreront en action dès minuit et se maintiendront jusqu’à 16h00, avec un impact notable sur l’état de la mer et la circulation sur les routes côtières.

Parallèlement, un troisième bulletin signale des vents d’ouest à sud-ouest soufflant entre 50 et 80 km/h sur les wilayas de Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès et Tizi Ouzou, et ce jusqu’à mercredi à 19h00. Ces rafales renforceront la sensation de froid et pourraient provoquer des désagréments localisés.

Un calme relatif avant une dépression majeure dès vendredi

Malgré ces vents soutenus, les journées de mercredi et jeudi conserveront une stabilité relative. Les modèles numériques de prévision annoncent un temps ensoleillé à parfois nuageux, ponctué de quelques pluies éparses.

Les températures minimales resteront froides, oscillant entre 4 et 10 degrés dans les régions nord, et entre 10 et 15 degrés dans le sud. Les maximales afficheront une légère hausse, atteignant 22 à 24 degrés au nord, et jusqu’à 37 degrés dans les régions sahariennes.

Pluies abondantes et neige dès vendredi : l’hiver revient en force

Les prévisions convergent vers un changement radical des conditions météorologiques à partir de vendredi après-midi. L’arrivée d’une puissante dépression atmosphérique apportera des pluies très abondantes, avec des cumuls estimés entre 50 et 70 mm, ainsi que des chutes de neige significatives sur les reliefs intérieurs dépassant 700 mètres d’altitude.

Les wilayas côtières subiront également des vents très forts, tandis que cette perturbation devrait se prolonger jusqu’à la matinée de dimanche, installant un temps franchement hivernal.

Sur le plan maritime, la situation s’annonce délicate. L’état de la mer passera de agité à très agité, sous l’effet de vents dépassant 80 km/h. Les vagues pourraient atteindre 3 mètres de hauteur, incitant à la plus grande prudence pour les pêcheurs et les navigateurs.