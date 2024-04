Alerte météo en Algérie : vents et froid dans plusieurs régions

Selon les dernières prévisions météorologiques pour demain, dimanche, une alerte météo est en cours en Algérie, avec des conditions météorologiques changeantes dans plusieurs régions du pays.

Les régions côtières devraient connaître un ciel partiellement nuageux, tandis que dans les régions intérieures, le soleil brillera jusqu’à l’après-midi avant l’arrivée prévue d’averses de pluie. Des précipitations sont également attendues dans le nord du désert et dans les oasis. En revanche, le ciel restera généralement dégagé dans les régions du sud.

Les températures connaîtront une baisse notable, variant entre 19 et 24 degrés Celsius sur les côtes, entre 16 et 28 degrés Celsius dans les régions intérieures, et entre 15 et 35 degrés Celsius dans le sud.

De plus, des vents forts sont prévus, pouvant atteindre jusqu’à 40 km/h dans le nord et jusqu’à 50 km/h dans le sud, accentuant ainsi la sensation de froid dans plusieurs régions du pays.

Retour sur les conditions météorologiques d’aujourd’hui

Pour aujourd’hui, samedi, les prévisions météorologiques indiquent une variation des conditions météorologiques selon les régions du pays. Les régions de l’ouest bénéficieront d’un temps ensoleillé, tandis que les régions centrales et orientales connaîtront un mélange de soleil et d’averses.

Des averses de pluie intermittentes sont également prévues dans la région des oasis et dans le nord du désert, tandis que le ciel restera dégagé dans les régions du sud.

Les températures devraient osciller entre 20 et 23 degrés Celsius sur les côtes, entre 15 et 25 degrés Celsius dans les régions intérieures, et entre 16 et 36 degrés Celsius dans le sud.

Des vents forts sont également attendus, avec des vitesses pouvant atteindre jusqu’à 60 km/h dans le nord et le sud du pays.