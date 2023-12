Alerte météo en Algérie : vent de sable prévu dans plusieurs régions

Aujourd’hui, l’Algérie se trouve au cœur d’une configuration météorologique singulière, marquée par des alertes émises pour diverses régions du pays. Ces alertes signalent des phénomènes de vents violents et de vent de sable, incitant à la vigilance et à une attention particulière face à ces conditions météorologiques exceptionnelles.

En effet, une alerte météo émise pour ce samedi 2 décembre par l’ONM annonce des conditions météorologiques spéciales dans plusieurs régions d’Algérie.

Des vents violents touchent un éventail étendu de zones, englobant Alger, Tipaza, Béjaïa, Oum El Bouaghi, Tébessa, Tizi-Ouzou, Chlef, Batna, Mostaganem, Annaba, Aïn-Témouchent, Skikda, Jijel, Khenchela, El-Tarf et Boumerdès. Parallèlement, un phénomène de vent de sable est en cours dans les régions de Naâma et El Bayadh, générant un niveau 01 de vigilance jaune. Il est primordial d’être attentif et préparé face à ces conditions météorologiques.

Prévisions météorologiques en Algérie

Les prévisions pour aujourd’hui offrent une palette de températures dans diverses régions du pays. Alger prévoit une journée à 24°C, Bouira affichera 19°C et Tindouf enregistrera 25°C. In Guezzam s’attend à une chaleur intense avec 32°C, tandis qu’Illizi connaîtra également des températures élevées autour de 31°C. Tizi Ouzou enregistrera des températures de 23°C, alors que Medea et M’Sila resteront plus fraîches avec 18°C et 17°C respectivement.

Oum El Bouaghi et Bechar atteindront les 20°C, tandis que Boumerdes et Tipaza prévoient des températures de 24°C et 25°C. Setif et Khenchela afficheront des températures de 16°C, tandis que Djanet et El Meniaa enregistreront respectivement 24°C et 18°C. Ces variations dépeignent une diversité thermique notable à travers l’ensemble du territoire algérien pour cette journée.

Face aux conditions météorologiques complexes annoncées pour aujourd’hui en Algérie, marquées par des vents violents et des variations de températures importantes, la vigilance et la préparation sont essentielles.