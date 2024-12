Alerte météo en Algérie : vague de froid et baisse du mercure dans plusieurs régions ce 26 décembre

Alors que l’année 2024 touche à sa fin, l’hiver impose déjà son empreinte avec un vague de froid glacial et des chutes de neige marquant plusieurs régions du pays. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune pour « grand froid », ciblant une douze wilayas du pays. Dans cet article, découvrez ce que vous réserve la météo pour ce jeudi 26 décembre et préparez-vous à faire face à ces conditions météorologiques hivernales.

Météo Algérie a émis une alerte à la vigilance jaune de niveau 1 concernant un épisode de grand froid dans les wilayas de Laghouat, Bordj Bou Arreridj, M’Sila, Tiaret, Oum El Bouaghi, Tébessa, Batna, Sétif, Djelfa, El Bayadh, Khenchela et Naâma.

En outre, les services de l’ONM ont aussi fait savoir que les reliefs de l’Est, dépassant les 1300 mètres d’altitude, devraient connaître des chutes de neige ce jeudi. Une situation qui invite les habitants à se préparer à des conditions climatiques rigoureuses.

Vague de froid en Algérie : quelles sont les températures prévues pour ce jeudi ?

Le froid se fera sentir aux quatre coins du pays, avec des températures maximales variant selon les régions :

Régions côtières : entre 14 et 20 °C .

: entre . Régions intérieures et hauts plateaux : entre 8 et 18 °C .

: entre . Régions sahariennes : entre 13 et 28 °C.

Ces prévisions mettent en lumière une baisse généralisée des températures, renforçant l’ambiance hivernale qui s’installe progressivement.

Quelles sont les prévisions météo pour ce jeudi 26 décembre ?

Cette fin de semaine promet un temps contrasté à travers le pays, mêlant brouillard, ciel dégagé et pluies locales. L’Office National de la Météorologie (ONM) a détaillé les conditions météorologiques prévues pour les différentes régions du pays.

D’après Météo Algérie, le début de journée sera marqué par quelques nuages bas et des bancs de brume ou de brouillard locaux dans les vallées de l’intérieur et sur les hauts plateaux. Ces phénomènes devraient se dissiper progressivement, laissant place à un ciel généralement dégagé, bien que temporairement nuageux sur les côtes du Centre-Est. Un risque de gelées matinales persiste dans certaines régions de l’intérieur et des hauts plateaux, exigeant prudence et vigilance sur les routes.

Un temps souvent nuageux prédominera à l’Est du pays, accompagné de quelques averses par endroits, principalement sur les régions côtières et intérieures. Il est aussi à rappeler que des chutes de neige affecteront durant la journée les reliefs de plus de 1300 mètres d’altitude.

Dans le Sahara, le ciel sera souvent voilé, voire localement nuageux, notamment dans la région de Tindouf, de la frontière algéro-malienne et du Sahara central. Quelques pluies éparses pourraient s’observer dans la région de Tindouf, principalement en matinée. Ailleurs, le ciel restera globalement dégagé, offrant des conditions plus stables.