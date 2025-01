Alerte météo en Algérie : temps froid et pluvieux attendu ce mardi 7 janvier !

Les prévisions météorologiques de ce mardi annoncent une semaine marquée par des intempéries dans plusieurs régions du nord du pays. Les modèles numériques signalent une perturbation active ayant commencé hier soir, avec des pluies abondantes et des chutes de neige prévues jusqu’à jeudi prochain.

Les précipitations débuteront à l’ouest avant de s’étendre progressivement au centre et à l’est. Les cumuls de pluie pourraient atteindre localement entre 20 et 40 mm. Les wilayas concernées incluent Oran, Sidi Bel Abbès, Aïn Témouchent, Relizane et Chlef, ainsi que la capitale, Alger, Tipaza, Médéa, Tizi Ouzou, Bouira, Blida, Béjaïa, Skikda, Annaba et El Tarf.

Par ailleurs, les reliefs intérieurs des régions ouest, centre et est seront recouverts de neige. Ces chutes de neige devraient se prolonger jusqu’à jeudi, rendant les conditions particulièrement difficiles pour les déplacements.

Les températures enregistreront une baisse notable, oscillant entre 14 et 18 °C sur le littoral et entre 7 et 18 °C à l’intérieur des terres. Dans les régions du sud, le temps restera globalement stable et ensoleillé, avec des températures variant entre 14 et 29 °C.

Bulletin météo en Algérie : quelles sont les prévisions du jour ?

Ce mardi 7 janvier, le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) annonce des passages nuageux sur les régions de l’Ouest et du Centre. Ces nuages, parfois denses, s’accompagneront de précipitations sur les zones côtières et intérieures.

Cependant, une amélioration notable est à prévoir dès l’après-midi dans l’Ouest, laissant place à des éclaircies et à un temps plus clément.

Les hauts plateaux, quant à eux, connaîtront des conditions brumeuses en matinée, réduisant localement la visibilité. Les automobilistes sont invités à redoubler de prudence sur les routes.

Dans les régions de l’Est, Météo Algérie annonce un ciel souvent voilé dominera la journée. Des pluies, parfois orageuses, affecteront les zones côtières et intérieures avant de s’estomper progressivement en début de soirée.

Au sud du pays, le temps restera globalement stable avec un ciel dégagé à partiellement voilé. Les températures y seront plus clémentes, offrant une atmosphère agréable pour les habitants de ces régions.

En bref

Ce mardi 7 janvier, les régions du nord du pays connaîtront un ciel nuageux avec des pluies intermittentes, particulièrement sur les zones côtières et intérieures de l’Ouest et du Centre, mais le temps s’améliorera progressivement dans l’après-midi. À l’Est, des pluies parfois orageuses marqueront la journée avant de s’atténuer en soirée. Les hauts plateaux seront touchés par du brouillard matinal, pouvant limiter la visibilité. Dans le Sud, le ciel restera dégagé à partiellement voilé, offrant un temps stable et agréable.