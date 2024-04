Alerte météo en Algérie : temps chaud et vents violents attendus ce dimanche 7 avril !

Alors que nous approchons des derniers jours de ce mois sacré de Ramadan, un temps chaud persiste dans diverses régions du pays, marquant ainsi les prévisions météo de ce début de semaine. Cette chaleur estivale s’accompagne, en prime, de vents forts et de tempêtes de sable dans certaines wilayas.

En effet, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis une vigilance jaune pour des risques de « canicule » dans les wilayas de Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Mastaganem, Chlef, Tissemsilt, Ain Defla, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdes, Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Ces régions devront donc prendre des précautions supplémentaires pour faire face à la chaleur intense qui risque de régner aujourd’hui.

De plus, des vents violents seront également au rendez-vous ce dimanche dans plusieurs wilayas. Météo Algérie a placé n vigilance jaune les wilayas de Djanet, Tamanrasset, In Salah, Timimoun, El Bayadh, Naama, Sidi Bel Abbes, Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mascara, Mastaganem, Chlef, Tipaza, Boumerdes, Tizi Ouzou et Béjaia.

En outre, il est à noter que des vents de sable affecteront les wilayas de Naama, El Bayadh, Timimoun, In Salah et Tamanrasset. Ces conditions météorologiques nécessitent une vigilance accrue de la part des habitants, notamment les conducteurs en raison d’éventuels soulèvements de sable pouvant réduire la visibilité sur les routes.

Alors que nous entamons cette nouvelle semaine, les prévisions météorologiques annoncent des conditions clémentes et stables à travers le pays. Un ciel légèrement voilé est prévu sur l’ensemble des régions Nord, tandis que quelques nuages parsèmeront le ciel de l’extrême Ouest. Dans les régions sahariennes, un ciel dégagé marquera l’extrême Sud et le Sahara central, tandis qu’un voile nuageux flottera au-dessus du Nord Sahara et du Bécharois.

Les températures resteront relativement élevées, offrant une douce chaleur printanière. À Alger et Tiaret, le mercure atteindra les 31 °C, tandis qu’à El Oued et Ghardaia, il grimpera à 33 °C. El Meniaa connaîtra une température de 34 °C, alors que Béni Abbes et Mascara enregistreront des températures de 36 °C. Tamanrasset atteindra les 37 °C, Relizane les 38 °C, Tindouf les 39 °C et In Salah culminera à 41 °C.