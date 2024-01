Alerte météo en Algérie : Risques de neige et verglas dans plusieurs régions

Une alerte météorologique de niveau 2 a été émise pour plusieurs régions d’Algérie, signalant des conditions de neige et de verglas. Cette alerte concerne plusieurs wilayas, notamment Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Mascara, Tissemsilt, Tiaret, Blida, Médéa, Ain Defla, le nord de Djelfa, le nord de Laghouat et le nord d’El Bayadh. L’épaisseur prévue de neige varie entre 5 et 10 cm, avec une validité annoncée depuis le vendredi 5 janvier 2024 à 21h jusqu’au samedi 6 janvier 2024 à 12h.

De plus, d’autres régions, telles que Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Bejaia, Jijel et Mila, sont également concernées par cette alerte de niveau 2 pour la neige et le verglas. Ici, l’épaisseur prévue pourrait atteindre entre 10 et 15 cm, avec une période de validité débutant le samedi 6 janvier 2024 à 00h et se prolongeant jusqu’au dimanche 7 janvier 2024 à 06h.

Enfin, les wilayas de Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa sont également sous cette alerte de niveau 2 pour des chutes de neige prévues entre 5 et 10 cm, valable du vendredi 5 janvier 2024 à 21h au samedi 6 janvier 2024 à 09h.

Alertes pluies en Algérie

En ce qui concerne les précipitations, plusieurs wilayas sont soumises à des alertes de niveau 2 pour des quantités de pluie estimées. Tipaza, Alger, Blida, Ain Defla, Boumerdes, Médéa et Bouira devraient recevoir entre 20 et 30 mm de pluie, avec une alerte valable du vendredi 5 janvier 2024 à 18h jusqu’au samedi 6 janvier 2024 à 12h.

D’autre part, des quantités plus importantes sont prévues pour Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, le nord de Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras, avec des précipitations entre 30 et 50 mm, valables du samedi 6 janvier 2024 à 06h au dimanche 7 janvier 2024 à 12h, et ce, au moins.

Enfin, Tlemcen, Ain-Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Sidi Bel Abbes, Mascara, Saida, Tiaret et Tissemsilt devraient également recevoir entre 20 et 30 mm de pluie, avec une alerte valable du vendredi 5 janvier 2024 à 06h au samedi 6 janvier 2024 à 09h.