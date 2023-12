Alerte météo en Algérie : retour de la pluie et baisse des températures dès vendredi !

Après une semaine de conditions météorologiques clémentes qui ont agréablement ponctué le début des vacances scolaires, une métamorphose atmosphérique se profile à l’horizon. Les prévisions météorologiques laissent présager un changement radical dès vendredi. Les cieux bienveillants laisseront place à un tableau plus sombre : la pluie fera son retour, accompagnée d’une nette dégringolade des températures. Les habitants et vacanciers devront se préparer à troquer les vestes légères pour des vêtements plus chauds, tandis que les parapluies redeviendront des accessoires indispensables pour affronter cette météo capricieuse.

Le weekend à venir s’annonce sous le signe d’une météo changeante, avec le retour du froid et de la pluie à compter de ce vendredi. Les régions du Centre et de l’Ouest connaîtront une couverture nuageuse épaisse, offrant un ciel voilé à couvert. À l’Est, les cieux resteront également couverts, accompagnés de précipitations locales le long des zones côtières. Cependant, une lueur d’espoir météorologique pointe à l’horizon : une amélioration progressive prévaudra dès dimanche sur l’ensemble des régions Nords du pays.

En ce qui concerne les températures, une tendance à la baisse est attendue, avec des minimales qui iront au-dessous du point zéro durant la nuit, surtout au niveau des hauts plateaux. Ce tableau météorologique annonce un weekend à multiples facettes, incitant les habitants des différentes régions à se préparer à des conditions climatiques et à des variations de températures significatives.

Prévisions météo en Algérie : quel temps prévoir demain ?

D’après la chargée de la communication à l’Office National de la Météorologie (ONM), Houria Benrekta, la journée de demain promet un panorama météorologique contrasté à travers le territoire national. Les régions du Nord connaîtront une matinée sous l’emprise de nuages bas et d’une brume dense, une situation qui devrait s’atténuer progressivement au fil de l’après-midi. Pendant ce temps, une couverture nuageuse locale enveloppera les zones montagneuses centrales ainsi que les Aurès.

Par ailleurs, du côté des régions sahariennes, le ciel se présentera voilé à couvert, notamment sur le Sahara central, les oasis, le Nord du Sahara et le Sahara oriental. Des précipitations orageuses seront au rendez-vous dans le Sud des oasis, accompagnées de rafales de vent pouvant atteindre les 40 km/h, avec des soulèvements de vent localisés.